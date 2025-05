Triệt phá cơ sở sản xuất hàng trăm tấn giá đỗ ngậm hóa chất

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng là chủ 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất về tội Vi phạm quy định ATTP.

Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường khoảng 3.500 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm.