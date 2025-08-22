Hà Nội

Chính trị

Khai trương Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước

Chính thức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Thiên Tuấn

Chiều 22/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm và Họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

image.jpg

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Triển lãm thành tựu đất nước diễn ra từ 28/8 đến 5/9, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước suốt 80 năm qua.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý giá mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, ý chí, trí tuệ Việt Nam", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước.

Trung tâm Báo chí sẽ là nơi tổ chức điều hành, hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Triển lãm, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài.

Ông Lê Hải Bình khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đưa tin về Triển lãm, qua đó góp phần vào thành công chung của Triển lãm cũng như của các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 đến 5/9 với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước 80 năm qua để tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu 80 năm của đất nước ta, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng với bạn bè trong khu vực và thế giới.

