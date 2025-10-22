Hà Nội

Trẻ, học thức, rành mạng vẫn dễ bị lừa online vì lý do không ngờ

Số hóa

Trẻ, học thức, rành mạng vẫn dễ bị lừa online vì lý do không ngờ

Không chỉ người lớn tuổi, ngày càng nhiều người trẻ am hiểu công nghệ, thậm chí làm trong ngành IT, vẫn sập bẫy lừa đảo online.

Thiên Trang (TH)
Hiểu biết công nghệ hay học vấn cao không giúp bạn miễn nhiễm với lừa đảo trực tuyến, bởi mấu chốt nằm ở tâm lý con người khi bị tấn công cảm xúc.
Nghiên cứu năm 2022 đăng trên International Journal of Environmental Research and Public Health cho thấy người bình thường vẫn có thể bị lừa nếu đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc hưng phấn.
Khi đó, khả năng xử lý thông tin và đánh giá rủi ro giảm, khiến họ tin vào các lời hứa “quá tốt để là thật”.
Rất nhiều vụ lừa đảo tiền số cho thấy niềm tin, chứ không phải kiến thức, mới là yếu tố quyết định khiến nạn nhân sập bẫy.
Những người tự tin rằng mình “không thể bị lừa” lại thường mất cảnh giác, dễ bỏ qua các dấu hiệu nguy hiểm như link giả hay tài khoản ẩn danh.
Các đường dây lừa đảo hiện nay hoạt động chuyên nghiệp như doanh nghiệp thật, có kịch bản tâm lý, phần mềm theo dõi và đội ngũ “chăm sóc nạn nhân”.
Chỉ “rành mạng” thôi không đủ, vì kẻ gian lợi dụng tốc độ và cảm xúc của bạn trong thế giới “bấm là xong”.
Đôi khi, dừng lại 30 giây để kiểm chứng trước khi chuyển tiền hay bấm vào link lạ đã đủ giúp bạn thoát khỏi bẫy lừa đảo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Thủ đoạn “mượn mặt” của đường dây đánh bạc và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng | VTV24
Thiên Trang (TH)
#lừa đảo online #người trẻ #tâm lý #bẫy lừa đảo #công nghệ #tin tưởng

