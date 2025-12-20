Trào lưu uống dầu ô liu khi bụng đói, bác sĩ nói gì?

Trên mạng xã hội, trào lưu uống dầu ô liu khi bụng đói được nhiều người trẻ chia sẻ như bí quyết tăng cường sức khỏe, thực hư hiệu quả thế nào?

Đổ xô thử nghiệm uống dầu oliu

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, nhiều người chia sẻ trào lưu uống dầu ô liu vào buổi sáng khi bụng còn đói với lời quảng cáo giúp giảm cân, đẹp da, tốt cho tiêu hóa và detox (thải độc) cơ thể. Không ít người tin tưởng và làm theo, xem đây như một bí quyết chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng mang lại hiệu quả vượt trội.

Theo chia sẻ của tài khoản Facebook L.N, trước bữa sáng mỗi ngày, cô uống khoảng 10ml dầu ô liu. Người phụ nữ này cho rằng dầu có hàm lượng calo cao nên khi uống lúc đói sẽ giúp dạ dày nhanh có cảm giác no, từ đó ăn ít hơn. Sau vài tháng áp dụng, L.N tự nhận thấy vóc dáng gọn gàng hơn và làn da cũng cải thiện rõ rệt.

Nhiều người trẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc. M.L (27 tuổi, Lào Cai) cho hay, sau khi xem các video trên TikTok giới thiệu uống dầu ô liu giúp da, tóc đẹp và tốt cho đường ruột, cô đã mua về dùng thử. Đến nay, L. đang trên hành trình thử nghiệm ngày thứ 13.

V.T.T chia sẻ về cách uống dầu của mình. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong khi đó, chị V.T.T (Hà Nội) tự nhận là “tín đồ” của dầu ô liu, đã uống đều đặn vào buổi sáng suốt gần một năm. “Ban đầu tôi chỉ uống 5ml/lần, giờ tôi tăng lên 10ml. Uống quen rồi thấy cơ thể ‘trơn tru’, da tóc bóng đẹp, tiêu hóa ổn hơn”, chị T. chia sẻ.

Trên các diễn đàn mạng, không chỉ dầu ô liu mà cả dầu dừa cũng được “thần thánh hóa” với hàng loạt công dụng như làm trắng da, trị mụn, tăng miễn dịch, thậm chí dùng để detox đường ruột bằng cách uống một lượng lớn khi bụng đói.

Chưa có nghiên cứu rõ ràng

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), dầu ô liu nguyên chất có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại dầu này giàu chất béo không bão hòa đơn chủ yếu là axit oleic cùng polyphenol và vitamin E. Việc bổ sung dầu ô liu nguyên chất trong chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm khoảng 30% nguy cơ các biến cố tim mạch lớn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, không có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho thấy việc chỉ uống một thìa dầu ô liu vào buổi sáng khi bụng đói có thể mang lại tác dụng “thần kỳ” nếu không thay đổi tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Về thời điểm sử dụng, chuyên gia này cho biết chưa có nghiên cứu chứng minh uống dầu ô liu lúc đói hiệu quả hơn so với dùng trong bữa ăn.

Ngược lại, ở người có dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược, uống dầu khi bụng rỗng có thể gây buồn nôn, đầy hơi. Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) và polyphenol cũng được hấp thu tốt hơn khi dùng cùng thức ăn, do đó khuyến nghị nên sử dụng dầu ô liu trong hoặc ngay sau bữa ăn.

Tiến sĩ Giang lưu ý, một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi uống dầu ô liu nguyên chất, đặc biệt là người rối loạn tiêu hóa, viêm tụy, đã cắt túi mật hoặc mắc hội chứng ruột kích thích, vì có thể gây đau bụng, tiêu chảy.

Người béo phì hoặc đang ăn kiêng nghiêm ngặt cũng cần lưu ý, bởi mỗi thìa canh dầu ô liu chứa khoảng 120 calo, dễ dẫn đến tăng cân nếu bổ sung thêm mà không điều chỉnh các nguồn năng lượng khác.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc hạ đường huyết liều cao cần tham khảo ý kiến bác sĩ, do dầu ô liu giàu polyphenol và chất béo có thể làm tăng tác dụng của thuốc, gây nguy cơ chảy máu hoặc hạ đường huyết quá mức.

Tiến sĩ Giang khuyến cáo dầu ô liu chỉ nên dùng ở mức hợp lý, khoảng 1-2 thìa canh mỗi ngày trộn salad hoặc các món ăn khác. Để có sức khỏe tốt, mỗi người kết hợp với chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh.