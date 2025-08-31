Không giảm tốc độ khi gần đến đoạn giao cắt, ô tô tải đã không thể xử lý tình huống bất ngờ, đâm thẳng vào một người đi xe máy.

Tình huống diễn ra trên đường nhánh song song với quốc lộ 38, thuộc địa phận phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, khi tới giao lộ, ô tô tải gặp một xe máy đi ngang sang đường. Dữ liệu camera hành trình cho thấy vào thời điểm đó, ô tô tải đang chạy với tốc độ 65km/h.

Tránh xe máy sang đường, ô tô tải đâm trực diện một xe máy khác

Gặp tình huống bất ngờ khi đang chạy nhanh, tài xế ô tô tải đã không kịp giảm tốc và vội đánh lái sang phải để tránh, nhưng lại gặp một xe máy khác đang dừng chờ qua giao lộ. Ô tô tải đã đâm trực diện xe máy này, rồi lật nghiêng.

Về kỹ năng lái xe, khi gần tới giao lộ, người điều khiển tất cả các phương tiện đều cần giảm tốc độ và chú ý quan sát, đặc biệt là các xe có kích thước và trọng tải lớn, vì đặc thù loại xe này có nhiều điểm mù và cần nhiều thời gian để phanh dừng hơn so với ô tô nhỏ và xe máy, xe đạp.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông, người điều khiển ô tô không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong khi đó, lỗi tương tự với người đi xe máy bị áp mức phạt là 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.