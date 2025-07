Tranh cãi chuyện cô gái chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó cưng

Hình ảnh cậu bé lấm lem, bàn tay khẽ lật dở từng trang sách vùi trong lớp bùn đất sau đợt lũ quét ở Nghệ An khiến người nhìn không khỏi xót xa.

Nhiều ngày sau trận lũ dữ, khung cảnh nhiều ngôi nhà ở Con Cuông (Nghệ An) chỉ có thể dùng từ tan hoang để hình dung. Vùng đất vốn trù phú, yên bình nay chỉ còn lại những đống đổ nát, bùn lầy và nỗi đau xé lòng của những người dân chất phác. Theo thống kê, toàn xã có 24 thôn, bản bị ngập sâu, trong đó 10 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã lập tức bố trí các khu tạm lánh an toàn cho người dân, hạn chế thương vong do lũ quét.

Sau khi nước lũ rút ở một số địa phương, người dân nơi đây khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ. Mái tôn, vật dụng gia đình, quần áo... vương vãi khắp nơi, mắc kẹt trên cành cây, bờ rào, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn, đau xót.