Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Trấn Thành chúc mừng ‘Mưa đỏ’ đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt

Trấn Thành vừa chúc mừng phim Mưa đỏ có doanh thu hơn 551 tỷ đồng (tính đến chiều ngày 7/9). Trước đó, anh hết lời khen ngợi tác phẩm này.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Vietnamnet, tính đến 16h30 ngày 7/9, phim Mưa đỏ có doanh thu 551,4 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập), vượt mặt Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

muado.jpg
‘Mưa đỏ’ có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Trước doanh thu mới nhất của Mưa đỏ, Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến ê-kíp phim. Nam MC từng hết lời khen ngợi tác phẩm này. Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: “Tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng phim. Phim được làm hay, hoành tráng và chỉn chu.

Thật sự, cái gì hot cũng có lý do! Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên “hay quá” ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự. Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật quý vị ạ!

Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác đạo diễn hình ảnh quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó”.

tranthanhchucmung.png
Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến ê-kíp phim Mưa đỏ. Ảnh chụp màn hình.
tranthanh.jpg
Trấn Thành tấm tắc khen 'Mưa đỏ'. Ảnh: FB Trấn Thành.

Theo Znews, trước đó, Mưa đỏ đã liên tiếp phá vỡ kỷ lục doanh thu từng được thiết lập bởi các phim của Trấn Thành. Cụ thể, ngày 31/8, Mưa đỏ cán mốc 48 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu ngày cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 43,9 tỷ đồng của Mai (ngày 14/2/2024). Mưa đỏ còn vượt Bộ tứ báo thủ (doanh thu 332 tỷ đồng), vươn lên thành phim ăn khách nhất năm 2025.

Mưa đỏ do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Đình Khang, Trần Gia Huy…

#Mưa đỏ #bộ phim Mưa đỏ #phim điện ảnh Mưa đỏ #doanh thu Mưa đỏ #diễn viên phim Mưa đỏ

Bài liên quan

Giải trí

Con gái Phương Nam ‘Mưa đỏ’ đáng yêu, đóng MV của Hòa Minzy

Bé Nguyên Ốc - con gái diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' vô cùng dễ thương, góp mặt trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy. 

phuongnam1.jpg
Gần đây, trong một số buổi quảng bá phim Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam đưa con gái Nguyên Ốc đi cùng. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
phuongnam2.jpg
Cùng thời điểm phim Mưa đỏ ra rạp, MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy có Phương Nam và bé Nguyên Ốc tham gia diễn xuất cũng ra mắt khán giả. Ảnh: FB Gia đình Nguyên Ốc.
Xem chi tiết

Giải trí

Thân Thúy Hà lên tiếng về vai diễn trong phim ‘Mưa đỏ’ 500 tỷ

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà cho biết, cô rất khó xử khi nhiều khán giả để lại so sánh cô với các diễn viên khác trong Mưa đỏ.

Trong phim điện ảnh Mưa đỏ, Thân Thúy Hà đóng vai bà Kiều - mẹ Quang. Nữ diễn viên cho biết, dù đây là vai diễn khách mời nhưng được nhiều khán giả yêu mến đón nhận, khiến cô rất vui và trân trọng tình cảm này.

Thân Thúy Hà nhấn mạnh: “Có lẽ vì yêu mến mà mọi người ưu ái nghĩ rằng tôi sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác. Thật ra tôi không thật sự tài giỏi như mọi người nghĩ đâu, chắc chắn cũng sẽ không làm hài lòng mọi người.

Xem chi tiết

Giải trí

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của Thân Thúy Hà 'Mưa đỏ'

than-thuy-ha.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới