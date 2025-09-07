Trấn Thành chúc mừng ‘Mưa đỏ’ đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt

Trấn Thành vừa chúc mừng phim Mưa đỏ có doanh thu hơn 551 tỷ đồng (tính đến chiều ngày 7/9). Trước đó, anh hết lời khen ngợi tác phẩm này.

Theo Vietnamnet, tính đến 16h30 ngày 7/9, phim Mưa đỏ có doanh thu 551,4 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam - đơn vị thống kê phòng vé độc lập), vượt mặt Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

‘Mưa đỏ’ có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Trước doanh thu mới nhất của Mưa đỏ, Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến ê-kíp phim. Nam MC từng hết lời khen ngợi tác phẩm này. Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: “Tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng phim. Phim được làm hay, hoành tráng và chỉn chu.

Thật sự, cái gì hot cũng có lý do! Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên “hay quá” ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự. Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật quý vị ạ!

Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác đạo diễn hình ảnh quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó”.

Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến ê-kíp phim Mưa đỏ. Ảnh chụp màn hình.

Trấn Thành tấm tắc khen 'Mưa đỏ'. Ảnh: FB Trấn Thành.

Theo Znews, trước đó, Mưa đỏ đã liên tiếp phá vỡ kỷ lục doanh thu từng được thiết lập bởi các phim của Trấn Thành. Cụ thể, ngày 31/8, Mưa đỏ cán mốc 48 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu ngày cao nhất mọi thời, vượt qua kỷ lục 43,9 tỷ đồng của Mai (ngày 14/2/2024). Mưa đỏ còn vượt Bộ tứ báo thủ (doanh thu 332 tỷ đồng), vươn lên thành phim ăn khách nhất năm 2025.

Mưa đỏ do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Nguyễn Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Đình Khang, Trần Gia Huy…