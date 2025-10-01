Hà Nội

Trần Bờm thay đổi ra sao sau ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế’ mùa đầu tiên?

Giải trí

Trần Bờm thay đổi ra sao sau ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế’ mùa đầu tiên?

Sau 10 năm rời chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế, Trần Bờm (Trần Tú) - quý tử nhà đạo diễn Trần Lực điển trai như hot boy, đóng chính phim điện ảnh.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trần Bờm (Trần Tú) - con trai đạo diễn Trần Lực đóng phim Bà đừng buồn con, dự kiến ra rạp vào ngày 12/12/2025. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, Trần Tú chia sẻ trên Pháp Luật TP HCM rằng bản thân cảm thấy may mắn khi nhận được vai diễn Tiến - một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Con trai nghệ sĩ Trần Lực chia sẻ thêm: "Đúng là hình ảnh Trần Bờm để lại cho khán giả nhiều ấn tượng vì hóm hỉnh, tinh nghịch. Với dự án lần này, tôi mong muốn mang lại hình ảnh Trần Tú nhiều chiều sâu, không còn nghịch ngợm như hồi Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.
Từ năm 2014 đến năm 2015, Trần Tú tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1. Trong chương trình, con trai Trần Lực lém lỉnh, đáng yêu. Ảnh: Người Đưa Tin.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Trần Tú cho biết, cậu biết ơn, cảm kích và nhớ ê-kíp Bố ơi! Mình đi đâu thế từ các cô biên tập đã chạy theo mình dưới nắng nóng, đến các anh quay phim đã ghi lại từng khoảnh khắc quý giá giữa cậu và bố. Ảnh: Vietnamnet.
Trần Tú hiện tại điển trai, được nhận xét có nhiều nét giống nghệ sĩ Trần Lực lúc còn trẻ. Ảnh: Znews.
Chia sẻ với Znews, Trần Lực cho biết, Trần Tú có tính cách điềm đạm, thân thiết với bố và có nhiều sở thích như chơi trống, ca hát. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trần Lực từng khoe con trai làm đạo diễn một vở nhạc kịch ở trường. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trần Lực không định hướng Trần Tú theo đuổi con đường nghệ thuật mà để con tự do lựa chọn. Ảnh: FB Trần Lực.
