Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hôn nhân bền chặt sau năm tháng gian truân của Thu Trang - Tiến Luật

Giải trí

Hôn nhân bền chặt sau năm tháng gian truân của Thu Trang - Tiến Luật

Từ những ngày chật vật mưu sinh đến khi cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững chắc, Thu Trang – Tiến Luật hiện có tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Từng là cặp đôi “tay trắng” khi bước vào tình yêu, Thu Trang – Tiến Luật đã trải qua quãng thời gian đầy thử thách trước khi trở thành những ngôi sao nổi tiếng của làng hài Việt.
Từng là cặp đôi “tay trắng” khi bước vào tình yêu, Thu Trang – Tiến Luật đã trải qua quãng thời gian đầy thử thách trước khi trở thành những ngôi sao nổi tiếng của làng hài Việt.
Thu Trang từng chia sẻ, thuở mới yêu, mỗi khi có được vài triệu đồng, hai người đều nâng niu như một “kho báu”. Họ cùng nhau trang trải cuộc sống, hỗ trợ đối phương trong từng bước đi.
Thu Trang từng chia sẻ, thuở mới yêu, mỗi khi có được vài triệu đồng, hai người đều nâng niu như một “kho báu”. Họ cùng nhau trang trải cuộc sống, hỗ trợ đối phương trong từng bước đi.
Chính hoàn cảnh khó khăn đã giúp cả hai học cách nhường nhịn, giữ gìn và trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong tình yêu.
Chính hoàn cảnh khó khăn đã giúp cả hai học cách nhường nhịn, giữ gìn và trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong tình yêu.
Trải qua nhiều năm bên nhau, vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật không chỉ là cặp đôi được yêu mến trong showbiz mà còn là đối tác ăn ý trong công việc.
Trải qua nhiều năm bên nhau, vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật không chỉ là cặp đôi được yêu mến trong showbiz mà còn là đối tác ăn ý trong công việc.
Họ cùng nhau xây dựng công ty sản xuất phim riêng, liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh ăn khách, đồng thời luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
Họ cùng nhau xây dựng công ty sản xuất phim riêng, liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh ăn khách, đồng thời luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, cả hai vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, giữ được sự ấm áp trong tổ ấm.
Dù bận rộn với lịch trình nghệ thuật, cả hai vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, giữ được sự ấm áp trong tổ ấm.
Ít ai biết rằng, Thu Trang sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả ở TP.HCM. Bố cô từng là chủ kinh doanh đồng thau có tiếng ở TP HCM, mẹ buôn bán nhỏ, cuộc sống gia đình sung túc. Tuy nhiên, khi Thu Trang vừa thi đậu Trường Sân khấu - Điện ảnh, gia đình bất ngờ lâm vào cảnh phá sản.
Ít ai biết rằng, Thu Trang sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả ở TP.HCM. Bố cô từng là chủ kinh doanh đồng thau có tiếng ở TP HCM, mẹ buôn bán nhỏ, cuộc sống gia đình sung túc. Tuy nhiên, khi Thu Trang vừa thi đậu Trường Sân khấu - Điện ảnh, gia đình bất ngờ lâm vào cảnh phá sản.
Sự nghiệp của Thu Trang - Tiến Luật cũng ngày càng thăng hoa.
Sự nghiệp của Thu Trang - Tiến Luật cũng ngày càng thăng hoa.
Cả hai vẫn giữ được nền tảng hôn nhân bền vững hiếm có trong giới nghệ sĩ.
Cả hai vẫn giữ được nền tảng hôn nhân bền vững hiếm có trong giới nghệ sĩ.
Cặp đôi sống trong biệt thự bề thế, có 4 tầng và 1 hầm để xe, nội thất rất sang trọng và đắt đỏ.
Cặp đôi sống trong biệt thự bề thế, có 4 tầng và 1 hầm để xe, nội thất rất sang trọng và đắt đỏ.
Thu Trang - Tiến Luật trở thành "cặp đôi trăm tỷ" làng phim Việt. Ảnh: FB Thu Trang
Thu Trang - Tiến Luật trở thành "cặp đôi trăm tỷ" làng phim Việt. Ảnh: FB Thu Trang
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hôn nhân bền chặt và thử thách #Hành trình sự nghiệp của Thu Trang và Tiến Luật #Tình yêu giản dị và sâu sắc #Chia sẻ và hỗ trợ trong cuộc sống #Xây dựng công ty sản xuất phim #Gia đình và cuộc sống riêng của nghệ sĩ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT