Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật không ít lần đóng chung phim

Giải trí

Thu Trang - Tiến Luật đóng chung phim nhiều lần. Dự án mới nhất của cặp đôi là Ai thương ai mến.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong Ai thương ai mến, Tiến Luật vào vai chủ nợ của Thu Trang. Ảnh: FB Tiến Luật.
Tiến Luật hài hước chia sẻ về vai diễn trong Ai thương ai mến: “Bởi ở đời khó đoán, lên phim Ai thương ai mến làm chủ nợ hống hách, hoạnh họe đủ điều mà vợ đâu dám cãi. Xuống phim một phát là tôi im re, muốn xin mua xe cũng rén, muốn tăng lương cũng không dám lên tiếng. Dù sao thì mình cũng từng cùng hoàn cảnh, chắc bé Trang hiểu lòng anh”. Đáp lại lời chồng, Thu Trang cho biết: “Đời là đời, phim là phim, bạn kêu tôi hiểu, hiểu là hiểu sao hả bạn ơi?”. Ảnh: FB Tiến Luật.
Trong Ai thương ai mến, Thu Trang đóng vai nữ chính. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, Mến là chị cả trong gia đình bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn, một mình gồng gánh nợ nần. Ngay trong đám tang của gia đình Mến, chủ nợ vẫn kéo đến đòi nợ. Cao trào được đẩy lên khi nhân vật chủ nợ của Tiến Luật ép Thương phải đi đến lựa chọn cực đoan để giải quyết số nợ. Ảnh: FB Tiến Luật.
Thu Trang và Tiến Luật từng đóng phim Nụ hôn bạc tỷ ra mắt đầu năm 2025. Ảnh: Vietnamnet.
“Cả Trang và anh Luật trong phim sẽ có những tương tác dễ thương, vui khiến khán giả tin vào tình cảm của hai nhân vật”, nữ diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Theo An Ninh Thủ Đô, Tiến Luật cho biết, thời gian đầu chuẩn bị cho dự án Nụ hôn bạc tỷ, nhiều đêm Thu Trang. mất ngủ. " Luật luôn bên cạnh để cùng vợ chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản 'Nụ hôn bạc tỷ' một cách trọn vẹn nhất", Tiến Luật chia sẻ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Thu Trang và Tiến Luật đóng vai cặp đôi trong phim Con Nhót mót chồng. Chia sẻ trên Thể Thao Văn Hóa về vai diễn, Tiến Luật cho biết: “Khi xem phim thì mọi người sẽ thấy Nhót là người đi chinh phục Mạnh, còn ngoài đời thì Luật đi chinh phục Trang". Ảnh: Vietnamnet.
Thu Trang và Tiến Luật còn cùng góp mặt trong các phim Gia đình là số 1, Thập Tam Muội, 365 ngày để yêu, Nghề siêu dễ. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Thu Trang và Tiến Luật cũng diễn kịch chung. Trong vở diễn Tâm ma, Tiến Luật vào vai ông Mười - trùm buôn lậu, Thu Trang vào vai Lệ - người giúp việc của ông Mười. Ảnh: Vietnamnet.
Cặp đôi diễn viên kết hôn năm 2011, có một cậu con trai chung. Ảnh: FB Tiến Luật.
