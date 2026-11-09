TP HCM: Công ty Hoàng Nguyên trúng thầu xây lắp gần 14,7 tỷ tại Long Phước

Hoàng Nguyên là nhà thầu duy nhất dự thầu, được phê duyệt trúng gói xây lắp sửa chữa, nâng cấp 5 tuyến đường, hẻm tại phường Long Phước (TP HCM) gần 14,6 tỷ.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên (mã số thuế 0311427210) được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hẻm trên địa bàn khu phố 18, 19 và 20, phường Long Phước, TP.HCM. Theo quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Phước, nhà thầu này trúng với giá 14.598.739.876,35 đồng.

Công trình gồm các hẻm 316, 401, 423 và 804 đường Long Phước và hẻm 26 đường số 11. Gói thầu có giá 14.699.084.731 đồng, nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (số E-TBMT: IB2600556721), loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện 120 ngày.

Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 100,3 triệu đồng, tương đương khoảng 0,7%.

Gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự là Hoàng Nguyên, nên không có nhà thầu nào không trúng thầu. Theo báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, hồ sơ dự thầu của công ty đạt cả bốn nội dung: tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Do chỉ có một nhà thầu, Hoàng Nguyên không được xếp hạng. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu này đối chiếu tài liệu theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên lập ngày 14/10/2026. Báo cáo thẩm định do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ Phú Cường thực hiện ngày 20/10/2026. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Long Phước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và giao các bộ phận liên quan phối hợp với Hoàng Nguyên hoàn thiện hợp đồng.

Về nhà thầu, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương mại Hoàng Nguyên có trụ sở tại số 146/8A1 đường HT35, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Anh Thưởng. Ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, trong đó có thi công công trình giao thông đường bộ.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 10/2026 Hoàng Nguyên đã tham gia 134 gói thầu, trúng 106 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 1.233.777.132.714,95 VND. Những gói thầu doanh nghiệp này trúng chủ yếu ở TP.Hồ Chí Minh.