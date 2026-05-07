Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Vai trò của các đơn vị tư vấn đấu thầu tại xã Đồng Tâm [Kỳ 3]

Sự lặp lại của các đơn vị tư vấn trong việc lập hồ sơ và đánh giá thầu tại xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai khiến dư luận băn khoăn về tính độc lập, khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, quá trình lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm ghi nhận sự tham gia của một số đơn vị tư vấn lặp lại nhiều lần như Công ty TNHH TVXD Bảo Khang (MST: 3801124430) và Công ty TNHH MTV TVXD Hoài Minh (MST: 3801111624). Đây là những đơn vị thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho nhiều dự án quan trọng.

Quay lại với "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã (Quyết định số 75/QĐ-PKT) và Gói thầu số 01 dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT), nơi Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lần lượt chỉ ~0,3% và ~1,02%. Các mức giá trúng thầu bám sát giá trần này đều phải đi qua khâu đánh giá của các đơn vị tư vấn trước khi trình lãnh đạo xã ký duyệt. Câu hỏi đặt ra là các tiêu chí đánh giá có thực sự mở rộng để thu hút nhiều nhà thầu tham gia, hay bị "cài cắm" các điều kiện nhằm thu hẹp tính cạnh tranh?

11a-3846.png
Nguồn MSC

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rất rõ về tính độc lập pháp lý của đơn vị tư vấn. Nếu đơn vị tư vấn đưa ra các tiêu chí đánh giá mang tính định hướng để loại bỏ các nhà thầu lạ, hành vi này có thể vi phạm các điều cấm của Luật Đấu thầu. Các cơ quan quản lý cần kiểm tra xem có hiện tượng 'vừa đá bóng vừa thổi còi' hay sự móc ngoặc giữa các bên hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm người đứng đầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU

Theo Điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hình thức chỉ định thầu được áp dụng khi đáp ứng điều kiện:

1. Có quyết định đầu tư hoặc dự toán mua sắm được phê duyệt.

2. Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

3. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Pháp luật nghiêm cấm việc chia nhỏ dự án trái quy định để áp dụng chỉ định thầu.

#tư vấn đấu thầu #đồng Nai #xã Đồng Tâm #lựa chọn nhà thầu #quy trình đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu tại xã Đồng Tâm có tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dữ liệu cho thấy hàng chục gói thầu do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (Đồng Nai) làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, trung bình chỉ 1,31%, dấy lên dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 4/2026, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (TP Đồng Nai) đã thực hiện công bố khoảng 11 dự án với khoảng 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm 86 gói thầu. Trong số 61 gói thầu đã có kết quả công bố, tổng giá trị các gói thầu là 36.794.082.982 đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu đạt 36.312.408.794 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 480 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình "nhỏ giọt" ở mức 1,31%.

Minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng trúng thầu sát giá là tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã. Theo Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026, gói thầu này có giá 2.636.641.805 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá trúng thầu là 2.604.560.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức siêu thấp, chỉ khoảng 1% (tương đương hơn 32 triệu đồng cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Điểm danh những "nhà thầu quen" tại các dự án ở xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận sự xuất hiện với tần suất dày đặc của một số doanh nghiệp tại các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai gây băn khoăn về tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, bức tranh đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai ghi nhận sự "áp đảo" của một số nhà thầu nhất định. Điển hình trong lĩnh vực xây lắp là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93. Doanh nghiệp này trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã (Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026) và tiếp tục được xướng tên tại Gói thầu số 01 dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT ngày 28/04/2026). Đặc điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn.

15.png
Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Vì sao gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng tại xã Lương Tâm tiết kiệm thấp?

Phòng Kinh tế xã Lương Tâm vừa phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ 477 tại gói thầu xây lắp hơn 1,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ đạt khoảng 2%.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư hạ tầng giao thông nhằm phục vụ mục đích giáo dục và dân sinh tại địa bàn xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang ghi nhận những chuyển động mới. Một trong những dự án đáng chú ý là công trình: Đường Nam kênh Long Mỹ II (đoạn vào trường THPT Lương Tâm).

Ngày 02/04/2026, ông Lê Điền Em – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này. Theo kế hoạch, dự án bao gồm 5 gói thầu thành phần với tổng giá trị hơn 1,84 tỷ đồng. Trong đó, "Gói thầu: Thi công xây dựng" là gói thầu có quy mô lớn nhất với giá dự toán được phê duyệt là 1.719.127.000 đồng. Đáng chú ý, gói thầu xây lắp này được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" từ nguồn ngân sách địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới