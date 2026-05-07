TP Đồng Nai: Vai trò của các đơn vị tư vấn đấu thầu tại xã Đồng Tâm [Kỳ 3]

Sự lặp lại của các đơn vị tư vấn trong việc lập hồ sơ và đánh giá thầu tại xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai khiến dư luận băn khoăn về tính độc lập, khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, quá trình lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm ghi nhận sự tham gia của một số đơn vị tư vấn lặp lại nhiều lần như Công ty TNHH TVXD Bảo Khang (MST: 3801124430) và Công ty TNHH MTV TVXD Hoài Minh (MST: 3801111624). Đây là những đơn vị thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho nhiều dự án quan trọng.

Quay lại với "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã (Quyết định số 75/QĐ-PKT) và Gói thầu số 01 dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT), nơi Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm lần lượt chỉ ~0,3% và ~1,02%. Các mức giá trúng thầu bám sát giá trần này đều phải đi qua khâu đánh giá của các đơn vị tư vấn trước khi trình lãnh đạo xã ký duyệt. Câu hỏi đặt ra là các tiêu chí đánh giá có thực sự mở rộng để thu hút nhiều nhà thầu tham gia, hay bị "cài cắm" các điều kiện nhằm thu hẹp tính cạnh tranh?

Nguồn MSC

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rất rõ về tính độc lập pháp lý của đơn vị tư vấn. Nếu đơn vị tư vấn đưa ra các tiêu chí đánh giá mang tính định hướng để loại bỏ các nhà thầu lạ, hành vi này có thể vi phạm các điều cấm của Luật Đấu thầu. Các cơ quan quản lý cần kiểm tra xem có hiện tượng 'vừa đá bóng vừa thổi còi' hay sự móc ngoặc giữa các bên hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm người đứng đầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm