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Số hóa - Xe

Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ

Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Highlander Hybrid 2026 mới.

Động thái tăng giá loạt xe SUV chủ lực của mình tại thị trường Mỹ của Toyota được cho là một phần trong kế hoạch điều chỉnh giá nhiều đợt của hãng trong năm 2026. Cụ thể ở nhóm SUV 3 hàng ghế, Toyota Highlander 2026 tăng đồng loạt 400 USD trên tất cả các phiên bản.

Sau điều chỉnh, giá xe hiện dao động từ 46.270 USD đến 55.675 USD. Mẫu xe này vẫn duy trì động cơ 4 xi lanh tăng áp công suất 265 mã lực, trong khi các phiên bản hybrid sử dụng máy xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 243 mã lực.

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Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ.

Tương tự, Toyota Grand Highlander cũng tăng thêm 400 USD trên toàn bộ 10 phiên bản. Giá bán mới hiện dao động từ 42.260 USD đến 60.175 USD. Đáng chú ý, phiên bản Hybrid Max Platinum với công suất 362 mã lực lần đầu tiên vượt mốc 60.000 USD.

Ở chiều ngược lại, Toyota Land Cruiser 2027 có biến động trái chiều. Phiên bản tiêu chuẩn Land Cruiser 1958 tăng nhẹ 200 USD, lên 58.080 USD. Tuy nhiên, bản Land Cruiser cao hơn lại bất ngờ giảm 1.030 USD, xuống còn 62.925 USD, dù vẫn giữ nguyên nhiều trang bị cao cấp như cụm màn hình kép 12,3 inch, ghế trước thông gió và nội thất bọc SofTex.

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Toyota Land Cruiser 2027 có biến động trái chiều. Phiên bản tiêu chuẩn Land Cruiser 1958 tăng nhẹ 200 USD, lên 58.080 USD.

Trong khi đó, Toyota Sequoia – mẫu SUV lớn nhất của Toyota tại Mỹ – là cái tên có mức tăng mạnh nhất, với 700 USD trên toàn bộ các phiên bản. Giá bán mới của Sequoia hiện dao động từ 65.725 USD đến 86.135 USD.

Toàn bộ các phiên bản Sequoia vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid V6 3.4L tăng áp kép, sản sinh công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Những phiên bản như TRD Pro tiếp tục hướng tới khả năng off-road mạnh mẽ, trong khi bản Capstone đóng vai trò cao cấp nhất trong dải sản phẩm.

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Dù mức tăng trong đợt này được đánh giá là tương đối nhẹ, Toyota không bổ sung thêm trang bị hay nâng cấp đáng kể nào cho các mẫu xe.

Theo một lãnh đạo Toyota từng chia sẻ hồi đầu năm, hãng có thể thực hiện tới 3 đợt tăng giá trong năm 2026, chủ yếu do tác động từ thuế nhập khẩu và những bất ổn liên quan tới việc rà soát lại hiệp định thương mại USMCA giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Dù mức tăng trong đợt này được đánh giá là tương đối nhẹ, Toyota không bổ sung thêm trang bị hay nâng cấp đáng kể nào cho các mẫu xe. Điều đó đồng nghĩa người mua sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một cấu hình sản phẩm.

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