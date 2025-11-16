Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top những món quà công nghệ đỉnh nhất năm chỉ dưới 100 USD

Số hóa

Top những món quà công nghệ đỉnh nhất năm chỉ dưới 100 USD

Bộ sưu tập quà tặng này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để cân nhắc hơn khi chọn quà. Bạn chỉ cần tìm đúng món quà cho đúng người chứ không phải chi quá nhiều tiền!

Tuệ Minh
Giá đỡ thẻ nhớ nhé ví. Bất cứ khi nào thẻ nhớ máy ảnh của bạn đầy hoặc bị hỏng, bạn sẽ luôn có một vài thẻ nhớ dự phòng trong ví với chiếc túi mỏng này từ Oda. Những chiếc thẻ nhớ sẽ không bị thất lạc hoặc rơi ra như khi người dùng cứ thế nhét bừa vào ví. Bạn cũng có thể tự làm để tặng hoặc mua với giá chỉ dưới 100 nghìn đồng.
Giá đỡ thẻ nhớ nhé ví. Bất cứ khi nào thẻ nhớ máy ảnh của bạn đầy hoặc bị hỏng, bạn sẽ luôn có một vài thẻ nhớ dự phòng trong ví với chiếc túi mỏng này từ Oda. Những chiếc thẻ nhớ sẽ không bị thất lạc hoặc rơi ra như khi người dùng cứ thế nhét bừa vào ví. Bạn cũng có thể tự làm để tặng hoặc mua với giá chỉ dưới 100 nghìn đồng.
Anker SoundSync - Mặc dù âm thanh có dây rất tuyệt vời, nhưng đôi khi bạn không thể bỏ qua sự tiện lợi của Bluetooth. Trong một số trường hợp, bạn có những thiết bị âm thanh xịn xò nhưng không có kết nối không dây thì đây là giải pháp. Thiết bị chuyển đổi của Anker, với giắc cắm 3,5 mm, có thể kết nối với màn hình cũ và truyền tải sức mạnh của âm thanh không dây được bán với giá 400 nghìn.
Anker SoundSync - Mặc dù âm thanh có dây rất tuyệt vời, nhưng đôi khi bạn không thể bỏ qua sự tiện lợi của Bluetooth. Trong một số trường hợp, bạn có những thiết bị âm thanh xịn xò nhưng không có kết nối không dây thì đây là giải pháp. Thiết bị chuyển đổi của Anker, với giắc cắm 3,5 mm, có thể kết nối với màn hình cũ và truyền tải sức mạnh của âm thanh không dây được bán với giá 400 nghìn.
Đồng hồ Maclock - Khi nói đến đồng hồ để bàn, Maclock quả là một sản phẩm quyến rũ. Với hình dáng giống hệt chiếc Macintosh đời đầu, đồng hồ báo thức này có thể hiển thị thời gian, ngày tháng, thứ và nhiệt độ, đồng thời đi kèm một đĩa mềm nhỏ để khởi động. Đồng hồ báo thức Retro Macintosh với ký ức công nghệ những năm 1980 này được bán với giá 800 nghìn đồng.
Đồng hồ Maclock - Khi nói đến đồng hồ để bàn, Maclock quả là một sản phẩm quyến rũ. Với hình dáng giống hệt chiếc Macintosh đời đầu, đồng hồ báo thức này có thể hiển thị thời gian, ngày tháng, thứ và nhiệt độ, đồng thời đi kèm một đĩa mềm nhỏ để khởi động. Đồng hồ báo thức Retro Macintosh với ký ức công nghệ những năm 1980 này được bán với giá 800 nghìn đồng.
Được trang bị công nghệ Find My, bạn có thể dễ dàng theo dõi ví, túi xách, xe cộ, bao đựng máy tính xách tay hoặc ví cầm tay của mình bằng ứng dụng Find My. Nhận thông báo theo thời gian thực nếu bạn quên ví ở nhà, nơi làm việc hoặc khi đang di chuyển. Chiếc tag Satechi FindAll giá 40 đô la này có pin hoạt động lên tới 16 tháng, hoạt động trên băng thông siêu rộng, GPS, Wi-Fi, bluetooth và sóng di động để tìm kiếm và có khả năng chống nước.
Được trang bị công nghệ Find My, bạn có thể dễ dàng theo dõi ví, túi xách, xe cộ, bao đựng máy tính xách tay hoặc ví cầm tay của mình bằng ứng dụng Find My. Nhận thông báo theo thời gian thực nếu bạn quên ví ở nhà, nơi làm việc hoặc khi đang di chuyển. Chiếc tag Satechi FindAll giá 40 đô la này có pin hoạt động lên tới 16 tháng, hoạt động trên băng thông siêu rộng, GPS, Wi-Fi, bluetooth và sóng di động để tìm kiếm và có khả năng chống nước.
FuFu - Phát âm giống như khi bạn thổi khi dùng thức ăn nóng. Dù bạn đang nhâm nhi một ly sô cô la nóng hổi hay một bát phở hay mỳ tôm, ​​chú gấu nhỏ nhắn với chiếc quạt tích hợp này sẽ làm mát chỉ bằng những luồng hơi nhỏ.. Nékojita Fufu có thể đặt trên bất kỳ cốc hay bát nào để làm mát đồ uống hoặc súp của bạn, và trông nó thật dễ thương khi làm điều đó. Nó được bán online với giá khoảng 45 đô la.
FuFu - Phát âm giống như khi bạn thổi khi dùng thức ăn nóng. Dù bạn đang nhâm nhi một ly sô cô la nóng hổi hay một bát phở hay mỳ tôm, ​​chú gấu nhỏ nhắn với chiếc quạt tích hợp này sẽ làm mát chỉ bằng những luồng hơi nhỏ.. Nékojita Fufu có thể đặt trên bất kỳ cốc hay bát nào để làm mát đồ uống hoặc súp của bạn, và trông nó thật dễ thương khi làm điều đó. Nó được bán online với giá khoảng 45 đô la.
Tính di động có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của mọi người khi chọn loa Bluetooth, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc loa di động, JBL Grip chính là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhỏ gọn nhưng âm lượng lại cực kỳ lớn. Chỉ cần 2 tiếng để sạc đầy cho 14 giờ chơi nhạc liên tục. Thiết kế grip chống bụi, chống nước và chống sốc để bạn có thể sử dụng ngoài trời tiện lợi.
Tính di động có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của mọi người khi chọn loa Bluetooth, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc loa di động, JBL Grip chính là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhỏ gọn nhưng âm lượng lại cực kỳ lớn. Chỉ cần 2 tiếng để sạc đầy cho 14 giờ chơi nhạc liên tục. Thiết kế grip chống bụi, chống nước và chống sốc để bạn có thể sử dụng ngoài trời tiện lợi.
Retroid Pocket Classic mang đến sự trở lại của trò chơi điện tử cổ điển với màn hình AMOLED tốt hơn so với Game Boy cổ điển. Bạn có thể chọn kiểu máy sáu nút cho các trò chơi Sega cổ điển hoặc kiểu máy bốn nút truyền thống. Máy chạy hệ điều hành Android 14, Pin 5000mAh hỗ trợ sạc 27W, sở hữu màn hình vuông 3.,9 Inch. Món quà cực chất này được bán với giá 99 đô.
Retroid Pocket Classic mang đến sự trở lại của trò chơi điện tử cổ điển với màn hình AMOLED tốt hơn so với Game Boy cổ điển. Bạn có thể chọn kiểu máy sáu nút cho các trò chơi Sega cổ điển hoặc kiểu máy bốn nút truyền thống. Máy chạy hệ điều hành Android 14, Pin 5000mAh hỗ trợ sạc 27W, sở hữu màn hình vuông 3.,9 Inch. Món quà cực chất này được bán với giá 99 đô.
Genki Shadowcast 2 Pro - Dành cho bất kỳ ai có ước mơ trở thành streamer, Genki Shadowcast 2 Pro gọn nhẹ và di động là một khởi đầu tuyệt vời. Thẻ ghi hình 4K này có thể ghi lại hoặc phát trực tiếp hoạt động của bạn trên bất kỳ máy chơi game nào (bao gồm cả Switch 2) hoặc PC. Thiết bị thú vị này hiện được giảm giá chỉ còn 99,9 đô trên trang chủ của nhà sản xuất Grnki.
Genki Shadowcast 2 Pro - Dành cho bất kỳ ai có ước mơ trở thành streamer, Genki Shadowcast 2 Pro gọn nhẹ và di động là một khởi đầu tuyệt vời. Thẻ ghi hình 4K này có thể ghi lại hoặc phát trực tiếp hoạt động của bạn trên bất kỳ máy chơi game nào (bao gồm cả Switch 2) hoặc PC. Thiết bị thú vị này hiện được giảm giá chỉ còn 99,9 đô trên trang chủ của nhà sản xuất Grnki.
OnePlus Buds 4 - Có rất nhiều tai nghe không dây tuyệt vời trong tầm giá này, nhưng OnePlus Buds 4 đáp ứng được những yếu tố cần thiết, với âm trầm mạnh mẽ, khả năng khử tiếng ồn chủ động hiệu quả và tính năng âm thanh cá nhân hóa tuyệt vời giúp điều chỉnh thiết bị theo thính giác của bạn. Sản phẩm được bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,8 triệu đồng mặc dù được niêm yết trên các trang thương mại điện tử là 120 đô la.
OnePlus Buds 4 - Có rất nhiều tai nghe không dây tuyệt vời trong tầm giá này, nhưng OnePlus Buds 4 đáp ứng được những yếu tố cần thiết, với âm trầm mạnh mẽ, khả năng khử tiếng ồn chủ động hiệu quả và tính năng âm thanh cá nhân hóa tuyệt vời giúp điều chỉnh thiết bị theo thính giác của bạn. Sản phẩm được bán tại Việt Nam với giá khoảng 1,8 triệu đồng mặc dù được niêm yết trên các trang thương mại điện tử là 120 đô la.
Trò chơi Lego Boy - Thêm một chiếc máy chơi game Retro Nitendo cổ điển ở cuối danh sách các sản phẩm dưới 100 đô. Bản sao gần như 1:1 của Game Boy năm 1989 này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ cuối tuần nào cũng trở nên thú vị hơn. Lego đã nỗ lực hết sức để làm cho các nút bấm có thể nhấn được, bao gồm các bộ Game Pak có thể hoán đổi và cung cấp màn hình trò chơi dạng thấu kính có thể hoán đổi.
Trò chơi Lego Boy - Thêm một chiếc máy chơi game Retro Nitendo cổ điển ở cuối danh sách các sản phẩm dưới 100 đô. Bản sao gần như 1:1 của Game Boy năm 1989 này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ cuối tuần nào cũng trở nên thú vị hơn. Lego đã nỗ lực hết sức để làm cho các nút bấm có thể nhấn được, bao gồm các bộ Game Pak có thể hoán đổi và cung cấp màn hình trò chơi dạng thấu kính có thể hoán đổi.
Ổ nhớ USB Type-C dung lượng 1TB nhỏ nhất thế giới của ScanDisk hấp dẫn người dùng.
Tuệ Minh
#Quà tặng công nghệ dưới 100 đô #Thiết bị tìm kiếm và theo dõi #Phụ kiện âm thanh không dây #Thiết bị giải trí cổ điển #Gadgets tiện ích hàng ngày #Đồng hồ và phụ kiện công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT