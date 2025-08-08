Tổng Tư lệnh Ukraine bất ngờ trước chiến dịch táo bạo của Nga ở Kursk

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng ngày 6/8/2024 là cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên xung đột được chuyển sang lãnh thổ Nga.

Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky nhấn mạnh rằng ngày 6/8/2024 là cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên xung đột được chuyển sang lãnh thổ Nga – điều chưa từng xảy ra trước đó. Theo ông, đây là một “chiến dịch táo bạo và quyết đoán” của quân đội Ukraine nhằm đáp trả kế hoạch tiến công mới của Nga vào thời điểm đó.

Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky. Ảnh: Biloppilia

“Chúng tôi không chờ đợi đòn tấn công – chúng tôi chủ động ra đòn. Ukraine đã chứng minh năng lực không chỉ phòng thủ mà còn tấn công hiệu quả”, ông Syrsky tuyên bố.

Theo Tổng Tư lệnh Ukraine, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, các đơn vị Ukraine đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương, tiến sâu vào hậu phương và phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga. Đỉnh điểm của chiến dịch, quân đội Ukraine kiểm soát tới 1.300km² tại khu vực Kursk.

Việc thiết lập vùng đệm tại đây đã giúp Ukraine ngăn chặn kế hoạch tiến công của Nga, qua đó giữ được quyền kiểm soát các thành phố Sumy và Kharkiv.

Tuy nhiên, ông Syrsky cũng thừa nhận Ukraine đã bất ngờ trước chiến dịch táo bạo mang tên “Đường ống” của Nga, khiến hoạt động rút lui của Kiev trở nên phức tạp hơn.

“Chúng tôi có thông tin tình báo rằng họ có thể sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt. Lực lượng của chúng tôi đã được lệnh giám sát các khu vực khả nghi – nơi binh sĩ đối phương có thể trồi lên mặt đất. Dù vậy, có thể chúng tôi đã bỏ sót điều gì đó – hoặc đơn giản là không ngờ họ lại liều lĩnh đến thế”, ông Syrsky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine.

Theo hãng tin TASS, chiến dịch “Đường ống” do quân đội Nga triển khai huy động hơn 600 binh sĩ, trong đó có các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Đổ bộ Cận vệ Độc lập số 11, Trung đoàn số 30 thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 72, lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cùng các tình nguyện viên thuộc các lữ đoàn tấn công Veterans và Vostok V.

Lực lượng Nga đã hành quân bí mật quãng đường khoảng 15km trong lòng một đường ống dẫn khí đốt, trước khi bất ngờ xuất hiện sâu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine gần thị trấn Sudzha, khiến Kiev hoàn toàn bị động.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga và Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất, cho biết tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đơn vị tấn công đã góp phần giúp Nga củng cố thế chủ động tại khu vực Kursk.

Ngày 26/4/2025, Đại tướng Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chiến dịch “giải phóng khu vực Kursk” đã hoàn tất.