Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Tổng Tư lệnh Ukraine bất ngờ trước chiến dịch táo bạo của Nga ở Kursk

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng ngày 6/8/2024 là cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên xung đột được chuyển sang lãnh thổ Nga.

Theo Hoàng Phạm/VOV.VN

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky mô tả cuộc tấn công vào Kursk năm 2024 là chiến dịch táo bạo nhằm phá thế chủ động của Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev đã bất ngờ trước đòn phản công lạ thường, mang tên “Đường ống”.

Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky nhấn mạnh rằng ngày 6/8/2024 là cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên xung đột được chuyển sang lãnh thổ Nga – điều chưa từng xảy ra trước đó. Theo ông, đây là một “chiến dịch táo bạo và quyết đoán” của quân đội Ukraine nhằm đáp trả kế hoạch tiến công mới của Nga vào thời điểm đó.

ukraine.png
Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky. Ảnh: Biloppilia

“Chúng tôi không chờ đợi đòn tấn công – chúng tôi chủ động ra đòn. Ukraine đã chứng minh năng lực không chỉ phòng thủ mà còn tấn công hiệu quả”, ông Syrsky tuyên bố.

Theo Tổng Tư lệnh Ukraine, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, các đơn vị Ukraine đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương, tiến sâu vào hậu phương và phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga. Đỉnh điểm của chiến dịch, quân đội Ukraine kiểm soát tới 1.300km² tại khu vực Kursk.

Việc thiết lập vùng đệm tại đây đã giúp Ukraine ngăn chặn kế hoạch tiến công của Nga, qua đó giữ được quyền kiểm soát các thành phố Sumy và Kharkiv.

Tuy nhiên, ông Syrsky cũng thừa nhận Ukraine đã bất ngờ trước chiến dịch táo bạo mang tên “Đường ống” của Nga, khiến hoạt động rút lui của Kiev trở nên phức tạp hơn.

“Chúng tôi có thông tin tình báo rằng họ có thể sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt. Lực lượng của chúng tôi đã được lệnh giám sát các khu vực khả nghi – nơi binh sĩ đối phương có thể trồi lên mặt đất. Dù vậy, có thể chúng tôi đã bỏ sót điều gì đó – hoặc đơn giản là không ngờ họ lại liều lĩnh đến thế”, ông Syrsky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine.

Theo hãng tin TASS, chiến dịch “Đường ống” do quân đội Nga triển khai huy động hơn 600 binh sĩ, trong đó có các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn Đổ bộ Cận vệ Độc lập số 11, Trung đoàn số 30 thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 72, lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cùng các tình nguyện viên thuộc các lữ đoàn tấn công Veterans và Vostok V.

Lực lượng Nga đã hành quân bí mật quãng đường khoảng 15km trong lòng một đường ống dẫn khí đốt, trước khi bất ngờ xuất hiện sâu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine gần thị trấn Sudzha, khiến Kiev hoàn toàn bị động.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga và Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất, cho biết tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đơn vị tấn công đã góp phần giúp Nga củng cố thế chủ động tại khu vực Kursk.

Ngày 26/4/2025, Đại tướng Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chiến dịch “giải phóng khu vực Kursk” đã hoàn tất.

VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/tong-tu-lenh-ukraine-thua-nhan-bat-ngo-truoc-chien-dich-tao-bao-cua-nga-o-kursk-post1221067.vov
#Chiến dịch quân sự Ukraine #Nga tấn công Kursk #Chiến dịch “Đường ống” #Tấn công bất ngờ của Nga #Lực lượng đặc nhiệm Nga #Hệ thống phòng thủ Ukraine

Bài liên quan

Quân sự

Vì sao HIMARS thành công vang dội ở Ukraine nhưng vẫn bị Mỹ thay thế?

Mặc dù các hệ thống pháo phản lực HIMARS có màn "trình diễn" thành công trên chiến trường Ukraine nhưng Quân đội Mỹ vẫn tìm cách loại bỏ vũ khí này.

1-anh-the-war-zone.jpg
Đầu tuần này, hai “ông lớn” trong ngành quốc phòng là Lockheed Martin (Mỹ) và Rheinmetall (Đức),vừa công bố cuộc thử nghiệm bắn đạn thật thành công đầu tiên của một hệ thống xe phóng bánh lốp. Đây là một hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Toàn cầu (GMARS) hoàn toàn mới, mở ra kỷ nguyên mới cho pháo binh hiện đại, khi châu Âu khát vũ khí tầm xa chính xác.
2-anh-reddit.jpg
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Toàn cầu (GMARS) được thiết kế với hỏa lực vượt trội, có khả năng phóng số lượng đạn gấp đôi so với hệ thống HIMARS lừng danh của Mỹ. Đáng chú ý, toàn bộ dây chuyền sản xuất GMARS sẽ được đặt tại châu Âu - một bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các hệ thống tên lửa tầm xa chính xác trên lục địa này.
Xem chi tiết

Quân sự

Tên lửa siêu thanh của Su-57 sẽ khiến Ukraine choáng váng

Hệ thống vũ khí mới của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được các chuyên gia đánh giá sẽ khiến Ukraine choáng váng nếu chúng được triển khai trên chiến trường.

1.png
Các báo cáo mới cho thấy sự thay đổi cả về cường độ lẫn độ tinh vi trong việc sử dụng Su-57. Quân đội Nga được cho là đang tinh chỉnh các lựa chọn vũ khí và thử nghiệm các chiến thuật mới để sử dụng máy bay này trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine. Ảnh: @The Aviationist.
2.png
Cụ thể, Lực lượng Nga đang triển khai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 với tên lửa mới và khả năng cơ động được cải thiện, khiến các mục tiêu của Ukraine rơi vào tình trạng nguy cơ cao, dù có được bảo vệ bởi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: @National Security Journal.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine tung chiêu hạ gục UAV Forpost-R của Nga

Máy bay không người lái FPV phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công UAV Forpost-R cực hiếm của Nga.

1-5499.png
Mới đây, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã công bố video và dữ liệu chi tiết về số lượng vũ khí và thiết bị quân sự của Nga bị Nhóm Đặc nhiệm Alpha của Ukraine phá hủy trong khoảng thời gian hai tuần qua. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
2-490.png
Số vũ khí và thiết bị này bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, cũng như nhiều máy bay không người lái. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới