Tổng kết hoạt động của Cơ quan Trung ương VUSTA năm 2025, nhiệm vụ năm 2026

Ngày 4/2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội nghị CBCC, người lao động và tổng kết hoạt động của Cơ quan Trung ương VUSTA năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA cho biết, năm 2025 VUSTA đã thực hiện sắp xếp bộ máy, thu gọn từ 6 ban xuống còn 4 ban và văn phòng. Về định hướng năm 2026, VUSTA sẽ triển khai tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của VUSTA nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tâm thế mới.

Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Duệ - Chánh Văn phòng VUSTA báo cáo, năm 2025 công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được Cơ quan Trung ương VUSTA thực hiện bài bản, thường xuyên, kịp thời đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhận thức rõ hơn, hiểu sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước từ đó thực hiện tốt công việc được giao.

Cơ quan Trung ương VUSTA đã tham mưu Thường trực Đoàn Chủ tịch, Thủ trưởng Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng, của MTTQ Việt Nam, của Đoàn Chủ tịch VUSTA trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy trách nhiệm, trí tuệ đóng góp nhiều cho Đảng, Nhà nước về đường lối, cơ chế, chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đưa KH&CN là động lực cho phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới theo tinh thần chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết 57-NQ/TW và các Nghị quyết liên quan khác.

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Chánh Văn phòng VUSTA báo cáo tổng kết hoạt động của Cơ quan TW VUSTA năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Giữ mối quan hệ kết nối giữa Cơ quan VUSTA với các hội thành viên và đơn vị trực thuộc được duy trì thường xuyên, thông tin cơ bản thông suốt. VUSTA đã tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; được Thường trực Đoàn Chủ tịch quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường; truyền thông và phổ biến kiến thức; thi đua khen thưởng, tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN; hợp tác quốc tế; triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, điều hành tác nghiệp của Cơ quan VUSTA.

Năm 2026 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VUSTA nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Cơ quan VUSTA mà trực tiếp là các Ban, Văn phòng cần tham mưu, phục vụ Đoàn Chủ tịch VUSTA thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương VUSTA; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Cơ quan; giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.

Tham mưu Đoàn Chủ tịch chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục triển khai yêu cầu của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Cụ thể hóa các Quy định mới của Đảng, xây dựng kế hoạch của VUSTA thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của VUSTA; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của VUSTA, của Cơ quan VUSTA phù hợp với tình hình mới, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Tiếp tục theo dõi, kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện để các LHH tỉnh, thành phố sớm ổn định tổ chức bộ máy; hoàn thành việc tổ chức Đại hội LHH địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai đầy đủ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động của VUSTA; Quy chế tổ chức giải thưởng, hội thi, cuộc thi của Quỹ Vifotec.

Tiếp tục triển khai Đề án Chuyển đổi số của VUSTA; triển khai Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của MTTQ Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 990/KH-LHHVN ngày 31/12/2025 của VUSTA thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW; Kế hoạch số 356/KH-LHHVN ngày 20/5/2025 của LHHVN triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của cán bộ công chức người lao động của các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương VUSTA trong năm vừa qua. Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh chia sẻ, có thể nói 2025 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên cho đến hiện tại có thể khẳng định là chúng ta đã vượt qua được tất cả những khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả như ngày hôm nay. Đây cũng là động lực để chúng ta bước tiếp trên chặng đường mới, chặng đường đầu tiên của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm 2026, nhất là sau khi đã có Nghị quyết Đại hội 14 soi đường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến đã phát động thi đua trong toàn thể Cơ quan VUSTA năm 2026.

Một số hình ảnh lãnh đạo VUSTA tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2025: