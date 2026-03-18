Nữ sinh duy nhất của Việt Nam tại IMO 2025 nhận Giải Lê Văn Thiêm

“Học Toán nên xuất phát từ sự hứng thú thay vì chạy theo điểm số”, Trương Thanh Xuân, nữ sinh giành huy chương IMO 2025 nhận Giải thưởng Lê Văn Thiêm chia sẻ.

Trương Thanh Xuân, lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh vừa vinh dự được trao giải thưởng Lê Văn Thiêm. Đây là giải thưởng uy tín của Hội Toán học Việt Nam dành cho các giáo viên dạy Toán và học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Trương Thanh Xuân chia sẻ, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Lê Văn Thiêm, một giải thưởng danh giá và ý nghĩa do Hội Toán học Việt Nam trao tặng.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh (thứ hai từ trái qua), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam trao Giải thưởng Lê Văn Thiêm cho em Trương Thanh Xuân (thứ 4 từ trái qua) và các thầy giáo và học sinh. Ảnh: Mai Loan.

Cú rẽ tới huy chương Olympic Toán quốc tế IMO

Tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, cái tên Trương Thanh Xuân, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Xuân là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Việt Nam sau 5 năm liên tiếp đội tuyển toàn nam. Một điều đặc biệt nữa, là khi ấy Xuân mới đang học lớp 11.

Đội tuyển Việt Nam năm 2025 ghi dấu ấn với thành tích 100% thí sinh đạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Dù mới chỉ giành huy chương Đồng, nhưng đó là kết quả của một hành trình nỗ lực bền bỉ, vượt qua giới hạn bản thân để vươn tới đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới của Thanh Xuân.

Theo chia sẻ từ gia đình Xuân, ngay từ bậc Tiểu học và THCS, Xuân đã đạt nhiều thành tích nổi bật như Huy chương Bạc Câu lạc bộ Toán tuổi thơ quốc gia (lớp 5), giải Nhì cấp tỉnh (lớp 8) và giải Ba cấp tỉnh (lớp 9) môn Toán. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường THPT chuyên, dù có sự định hướng từ mẹ (cũng từng là học sinh chuyên Toán), Xuân không lập tức theo đuổi Toán chuyên sâu.

Trương Thanh Xuân với thầy giáo chủ nhiệm Lê Đăng Điển. Ảnh": NVCC.

Trong thời gian đầu, em dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động khác như Câu lạc bộ tranh biện, nơi em từng giữ vị trí Phó ban chuyên môn, tham gia Câu lạc bộ môi trường, đồng thời tập trung học tiếng Anh và các môn học khác.

Thậm chí, đã có thời điểm em cân nhắc tạm gác Toán học chuyên sâu để tập trung luyện IELTS, hướng tới mục tiêu du học ngành kinh tế. “Lý do là em chưa thực sự định hình được việc học Toán chuyên sâu, vẫn còn thích nhiều thứ khác nữa”, Xuân chia sẻ.

Theo thầy Lê Đăng Điển, giáo viên Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Xuân, ở giai đoạn đầu, em chưa phải là học sinh nổi bật nhất lớp về môn Toán. Tuy nhiên, qua quá trình giảng dạy, thầy đã sớm nhận ra tố chất đặc biệt của học trò, nhất là ở các bài toán tổ hợp khó.

Đội tuyển Việt Nam năm 2025 ghi dấu ấn với thành tích 100% thí sinh đạt huy chương, trong đó có sự góp sức của Trương Thanh Xuân. Ảnh: Mai Loan.

“Xuân có sự tiến bộ rất nhanh, sở hữu cách giải thông minh, khác biệt, tư duy logic và nhạy bén. Đặc biệt, với các bài toán tổ hợp, một mảng kiến thức khó, đòi hỏi khả năng phân tích và sáng tạo cao, em thể hiện rõ năng lực vượt trội”, thầy Điển nhận xét.

Từ đó, thầy định hướng và động viên Xuân tham gia đội tuyển Toán quốc gia. Dần tìm lại niềm đam mê với những con số, em tiếp tục thử sức tại các kỳ thi lớn và giành giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2023–2024, thiếu 0,5 điểm để đạt giải Nhất. Tiếp đó là huy chương Đồng tại IMO 2025.

Học Toán bằng hứng thú, không “cày” nhiều, chỉ cần hiểu sâu

Trương Thanh Xuân cho biết, khi bắt nhịp trở lại với môn Toán, em nhanh chóng tìm thấy sự hứng thú. Dù ban đầu gặp không ít khó khăn do lượng kiến thức mới nhiều, có những bài giảng chưa thể hiểu hết, Xuân vẫn kiên trì tự học, tự nghiên cứu để lấp đầy khoảng trống.

Từ chỗ phải nhờ anh chị khóa trên hướng dẫn cách tìm tài liệu, em dần chủ động hơn trong việc khám phá kiến thức, tìm tòi các lời giải hay trên Internet và xây dựng phương pháp học riêng cho mình.

Nữ sinh Trương Thanh Xuân luôn cân bằng giữa việc học và thư giãn. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Xuân nhấn mạnh việc không tự tạo áp lực thành tích. “Học Toán nên xuất phát từ sự hứng thú và niềm vui thay vì chạy theo điểm số”, Xuân chia sẻ.

Mỗi ngày, Xuân dành khoảng 2–3 giờ tự học vào buổi tối, đồng thời duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý, không thức khuya để đảm bảo sức khỏe và sự tỉnh táo. Trong quá trình học, em đặc biệt chú trọng chọn lọc tài liệu, tránh học lan man. “Điều quan trọng không phải làm thật nhiều bài mà là hiểu sâu bản chất”, Xuân chia sẻ.

Với những bài toán khó, Thanh Xuân luôn cố gắng tự giải trước khi tìm đến sự hỗ trợ từ thầy cô hoặc anh chị đi trước. Tinh thần không bỏ cuộc giúp em từng bước vượt qua các thử thách. Bên cạnh đó, môi trường học tập tại trường chuyên cũng đóng vai trò quan trọng khi Xuân nhận được sự hỗ trợ từ tài liệu, phương pháp làm bài đến các kỳ thi khảo sát để tự đánh giá năng lực.

Không chỉ học tập, Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như tranh biện, hùng biện, thậm chí làm MC cho các chương trình của trường. Những hoạt động này vừa là cách thư giãn, vừa giúp em rèn luyện tư duy phản biện, khả năng lập luận và kỹ năng giải quyết vấn đề. Khi cảm thấy căng thẳng, Xuân thường lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc hát để cân bằng lại tinh thần.

Nhìn lại hành trình của mình, Xuân cho rằng bản thân có “duyên” với môn Toán. Em rút ra bài học: “Không phải mình không làm được, mà là do mình nghi ngờ bản thân và chưa quyết tâm đến cùng. Sức mạnh của con người là vô hạn, vì vậy đừng sợ, hãy đặt mục tiêu”.

Theo Xuân, học Toán không nên là việc ghi nhớ máy móc hay áp dụng mẹo. “Nếu nhìn Toán như một môn học có ý tưởng, có ‘linh hồn’ và hiểu được tư duy của người ra đề, thì việc học sẽ không còn khó. Học tốt Toán còn giúp phát triển tư duy logic, giải quyết vấn đề nhanh hơn, hỗ trợ các môn tự nhiên khác, thậm chí đơn giản như tính toán nhanh trong cuộc sống hằng ngày”, nữ sinh bày tỏ.