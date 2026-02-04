VUSTA tổ chức chương trình về nguồn tại Khu di tích K9 chào mừng Đại hội XIV

Ngày 3/2, Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Chương trình về nguồn ý nghĩa tại Khu di tích lịch sử K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026).

Đoàn VUSTA nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Khu di tích lịch sử K9.

Đoàn VUSTA do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh dẫn đầu. Thành viên đoàn có Tổng Thư ký VUSTA, Bí thư Chi bộ Văn phòng VUSTA Nguyễn Quyết Chiến; Bí thư Chi bộ Ban Chuyên môn, Trưởng ban Tư vấn, phản biện Bùi Kim Tuyến; Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Phổ biến kiến thức VUSTA Lê Thanh Tùng; cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Ban chuyên môn Cơ quan Trung ương VUSTA cùng đại diện các đơn vị trực thuộc và một số hội thành viên của VUSTA.

Chương trình có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông nằm ẩn mình giữa rừng cây xanh ngắt của vùng đất Ba Vì, nơi hội tụ linh khí của đất trời và in đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị trong những năm tháng kháng chiến cam go nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khu di tích K9 là công trình có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Với mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ VUSTA, được đặt chân tới Khu di tích vào đúng ngày 3/2 - Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng đặc biệt.

Trong hành trình về nguồn, Đoàn VUSTA đã thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ và dành thời gian tham quan các điểm di tích quan trọng: Nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác Hồ cùng Bộ Chính trị từ năm 1960–1969; Khu vực giữ gìn thi hài Bác (Nhà kính) - Nơi từng bảo quản thi hài Bác trong những năm chiến tranh (1969-1975); Khu Đá Chông... Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ, sinh hoạt chính trị tại Hội trường Khu di tích K9.

Đoàn VUSTA đã thành kính dâng hương tại Khu Đá Chông.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh: Chương trình về nguồn là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là chương trình sinh hoạt, học tập chính trị đặc biệt của Đảng bộ VUSTA nhân dịp đầu năm mới 2026. Chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của mỗi cán bộ đảng viên với con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử K9 góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên, hội viên trong việc thực hiện các nghị quyết, các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, qua đó tạo động lực, khơi dậy ý chí thi đua quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh.

Chương trình về nguồn cũng là dịp tăng cường giao lưu học hỏi, gắn kết, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ VUSTA, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, hội viên trong việc tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VUSTA Phạm Ngọc Linh đã thông tin đến các cán bộ đảng viên của Đảng bộ LHHVN về kết quả và những điểm mới mang tính đột phá của Đại hội XIV. Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Phạm Ngọc Linh bày tỏ đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cho biết, từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, bản thân đã tiếp nhận rất rõ ràng nguồn cảm hứng cho một giai đoạn mới, tiến trình phát triển mới của đất nước, bài phát biểu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ tâm thế trong tiến trình phát triển của đất nước giai đoạn tới.

Một điểm mới mang tính đột phá chưa từng có trong các kỳ Đại hội Đảng, đó là lần đầu tiên, Đại hội XIV đã thông qua Chương trình hành động ngay cùng với Nghị quyết để triển khai thực hiện tức thì, thay vì đợi các hội nghị Trung ương sau đó mới ban hành. Chương trình hành động này được xây dựng rất cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình và nguồn lực. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ LHHVN cần có những chuyển biến tích cực để góp phần cùng với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện Chương trình hành động; các đảng viên trong toàn đảng bộ cần nhanh chóng tiếp nhận thông tin, học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách sâu sắc vào thực tiễn công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn, xây dựng VUSTA phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đảng viên đến từ Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Ban chuyên môn mang đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Chuyến về nguồn tại Khu di tích K9 - Đá Chông không chỉ là một hành trình tri ân quá khứ mà còn là lời khẳng định cho sự tiếp nối lý tưởng cách mạng. Từ việc được lan tỏa sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV tại chương trình, mỗi cán bộ, đảng viên VUSTA đã được tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần tinh thần "6 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn), từ đó quyết tâm chuyển hóa niềm tự hào thành những hành động cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần tạo nên những đột phá thực chất cho sự phát triển của nước nhà trong giai đoạn tới.