AFEO và AERC gửi lời chúc mừng tới VUSTA nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trong thư chúc mừng, lãnh đạo AFEO và AERC bày tỏ sự trân trọng và chúc mừng nồng nhiệt khi lãnh đạo VUSTA tham gia vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam. AFEO và AERC nhấn mạnh, việc VUSTA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của tổ chức mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các hội thành viên. Các tổ chức cũng ghi nhận việc lãnh đạo VUSTA là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, thể hiện vị thế và trách nhiệm của VUSTA trong hệ thống chính trị - xã hội của Việt Nam, là “mái nhà chung” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Ban Lãnh đạo AFEO, Tổng Thư ký GS.TS. David Chuah Joon Huang đã gửi lời chúc tới TSKH Phan Xuân Dũng và đại biểu của VUSTA đạt nhiều thành công trong quá trình tham dự Đại hội.

Cùng chung tinh thần đó, Trưởng Ủy viên AERC Ir. Simon Yeong Chin Chow bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch VUSTA, các đại biểu sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả tại Đại hội lần này.