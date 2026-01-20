Hà Nội

VUSTA - Trí thức KH&CN

AFEO và AERC gửi lời chúc mừng tới VUSTA nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV

Các tổ chức, đối tác quốc tế của VUSTA gửi Thư chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Theo VUSTA

Trong thư chúc mừng, lãnh đạo AFEO và AERC bày tỏ sự trân trọng và chúc mừng nồng nhiệt khi lãnh đạo VUSTA tham gia vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Việt Nam. AFEO và AERC nhấn mạnh, việc VUSTA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của tổ chức mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các hội thành viên. Các tổ chức cũng ghi nhận việc lãnh đạo VUSTA là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, thể hiện vị thế và trách nhiệm của VUSTA trong hệ thống chính trị - xã hội của Việt Nam, là “mái nhà chung” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Ban Lãnh đạo AFEO, Tổng Thư ký GS.TS. David Chuah Joon Huang đã gửi lời chúc tới TSKH Phan Xuân Dũng và đại biểu của VUSTA đạt nhiều thành công trong quá trình tham dự Đại hội.

Cùng chung tinh thần đó, Trưởng Ủy viên AERC Ir. Simon Yeong Chin Chow bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch VUSTA, các đại biểu sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả tại Đại hội lần này.

VUSTA - Trí thức KH&CN

Ban Chấp hành Đảng bộ VUSTA họp thống nhất chương trình hành động năm 2026

Ngày 15/01, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2026 và bàn thảo một số nội dung quan trọng của Đảng ủy.

Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có sự tham dự của đồng chí Phan Thị Quỳnh Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

VUSTA - Trí thức KH&CN

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

Trong năm 2025, VUSTA và đội ngũ trí thức KH&CN bằng nhiều hình thức khác nhau đã tích cực tham gia góp ý cho Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ngày 07/11, VUSTA đã tổ chức hội thảo với gần 150 đại biểu “Góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Chủ trì hội thảo có Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW Huỳnh Thành Đạt; Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW Nguyễn Thái Học và các đồng chí lãnh đạo VUSTA.

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA trao đổi về trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Sáng 05/01, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã diễn ra buổi gặp mặt và trao đổi học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam và Mỹ về chủ đề xã hội trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số ở Việt Nam.

Chương trình do Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh và Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc
