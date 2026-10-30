Tổng giám đốc BĐS Bảo Phúc lừa đảo tiền đặt cọc hàng chục tỉ đồng

Sử dụng chiêu quảng cáo nhà, đất giá rẻ, đóng giả khách hàng đặt cọc để tạo lòng tin, TGĐ Bảo Phúc cùng 7 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo.

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 8 người, gồm Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc) cùng 7 người liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

8 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng chủ chốt đã sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái Công ty Bảo Phúc để tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) với thủ đoạn gian dối.

Cụ thể, các đối tượng chỉ đạo nhân viên đăng tải thông tin quảng cáo nhà, đất với giá bán thấp hơn thị trường trên các website như Chợ Tốt, Batdongsan.com và nền tảng TikTok nhằm thu hút khách hàng có nhu cầu mua BĐS.

Khi khách hàng từ nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam... liên hệ để xem nhà, đất, nhân viên công ty thông báo BĐS được quảng cáo đã bán hết. Sau đó, khách được dẫn dụ lên các xe ô tô 45 chỗ hoặc 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để đưa đến những khu đất thuộc các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

TGĐ Công ty BĐS Bảo Phúc Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng chủ chốt tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS với thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Tại đây, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ phân lô dự án có phối cảnh, giới thiệu các tiện ích xung quanh nhằm tạo cảm giác về một dự án BĐS hoàn chỉnh. Thậm chí, các đối tượng còn đưa khách đi xem những căn nhà đã xây dựng đẹp, giới thiệu mô hình nhà trọ cho thuê với mức lợi nhuận cao để kích thích nhu cầu đầu tư.

Đáng chú ý, nhóm này còn bố trí người đóng giả khách hàng, thực hiện các giao dịch đặt cọc, chuyển khoản giả nhằm tạo hiệu ứng có nhiều người quan tâm và đang xuống tiền mua đất. Những màn giao dịch được dàn dựng này khiến khách hàng tin tưởng vào khả năng sinh lời, từ đó thúc đẩy họ ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiếp tục giao dịch mua nhà, đất, qua đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc.

Công an khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hoài Phong

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS từ năm 2024 đến 2026, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ giao dịch, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Hoài Phong cùng các đối tượng Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa và Đoàn Ngọc Ngân đã thực hiện hành vi chiếm đoạt của 3 người bị hại với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng. Đặc biệt, tài liệu thu thập trong quá trình khám xét cho thấy Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu về số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM thông báo, những ai từng ký hợp đồng đặt cọc mua nhà, đất với Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan, nghi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, cần sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) để cung cấp thông tin, phối hợp làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.