Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân TP HCM

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng nay (9/2), tại TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo Văn Hiếu- Hà Khánh/VOV

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

tbt-chuc-tet.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thân ái gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, các gia đình chính sách, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí TP. Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

tbt-chuc-tet-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà chúc Tết

Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5–10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Trong tiến trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

tbt-chuc-tet-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ thành phố quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Tổng Bí thư yêu cầu thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế.

tbt-chuc-tet-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Cùng với đó cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an lành, nghĩa tình.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao các phần quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu dày dặn về địa danh hành chính, lịch sử Nam Bộ và TP.HCM.

tbt-chu-ctet-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới, Tổng Bí thư mong nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tiếp tục có nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục lao động, sáng tạo để có những công trình giá trị và vẫn mãi là cây đại thụ, là tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

