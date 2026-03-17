Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương về thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Chiều 17/3, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Tham dự buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Bộ Công Thương có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng; các đồng chí Thứ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Công Thương.

tbt-lv-bct-2-1.jpg
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương và các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu dự họp, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2025, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, xứng đáng với vai trò nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế nước nhà. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa ta và đối tác quan trọng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Về định hướng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa ta và đối tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí cao nhất.

Tổng Bí thư yêu cầu trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với quan điểm tự chủ chiến lược, các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; "cởi trói" cách tư duy cũ, tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro; gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỉ lệ nội địa hoá, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu triển khai một số định hướng trong thời gian tới như: Tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu; rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỉ lệ nội địa hoá và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư giao Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Bộ Công Thương và các bộ, ngành, liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm triển khai các định hướng trên, bảo đảm nguyên tắc một cơ quan làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo và tạo ra kết quả thực chất.

Theo Văn Hiếu/VOV1
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế biển hiện đại.

Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Cùng dự buổi làm việc còn có: Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Lựa chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước’

Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước.

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế pháp luật

Chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật.

Chiều 11/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

