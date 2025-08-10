Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang"

Tối 9/8, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TP HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”.

Theo Hiền Hạnh/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật &apos;&apos;Dưới cờ vinh quang&apos;&apos; tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang'' tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Là một trong những hoạt động nghệ thuật trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chương trình được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình tại điểm cầu thành phố Huế. Dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Ngọ Môn, Đại nội Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Ngọ Môn, Đại nội Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Cùng dự chương trình tại ba điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Được chỉ đạo nội dung bởi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện, “Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước; về “Bộ đội Cụ Hồ” - một hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình.

Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu đại diện ba miền của đất nước: Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình mang tới thông điệp kết nối như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới lá cờ Tổ quốc vinh quang.

Tiết mục nghệ &quot;Việt Nam gấm hoa&quot; mở màn cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục nghệ "Việt Nam gấm hoa" mở màn cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục nghệ &quot;Việt Nam gấm hoa&quot; mở màn cho chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục nghệ "Việt Nam gấm hoa" mở màn cho chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với các tiết mục là những ca khúc nổi tiếng kết hợp hát múa được dàn dựng công phu, xen kẽ hoạt cảnh, phóng sự linh kiện..., chương trình đã khắc họa và khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là hình ảnh trực tiếp một phiên đổi gác thực tế của những người lính tiêu binh danh dự tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian thiêng liêng không có âm thanh, âm nhạc, chỉ có bước chân của những người lính ở Lăng Bác. Phiên đổi gác đặc biệt này không chỉ là nghi thức thường nhật của đội tiêu binh danh dự, mà còn là khoảnh khắc hội tụ niềm tôn kính, lòng biết ơn của hàng triệu trái tim Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của người chiến sĩ đứng gác là một lời thề bất tử: canh giấc ngủ bình yên cho Người - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Sau khi màn đổi gác kết thúc là giai điệu cất lên của bài hát "Chúng con canh giấc ngủ cho Người", ca sĩ không hát trên sân khấu mà hát ngay phía trước cửa Lăng Bác Hồ.

Hoạt cảnh &quot;Không khí cách mạng 19/8&quot; tái hiện không khí giành chính quyền tại Hà Nội trong Cách mạng tháng Tám 1945. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hoạt cảnh "Không khí cách mạng 19/8" tái hiện không khí giành chính quyền tại Hà Nội trong Cách mạng tháng Tám 1945. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chương trình sử dụng hiệu ứng Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu; kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại. Các ca khúc như: “Việt Nam gấm hoa”, “Lời ru mở đất”, “Dấu chân phía trước”, “Lá cờ Đảng”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Áo mùa đông”, “Đoàn Vệ quốc quân”, “Tự nguyện”, mashup “Tình ca - Tình em”... được làm mới, dàn dựng hiện đại, thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quân đội. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào, nhắc nhớ lại các giai đoạn lịch sử hào hùng và mốc son chói lọi trong hành trình giữ nước, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai...

Tiết mục văn nghệ &quot;Lá cờ Đảng&quot;. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục văn nghệ "Lá cờ Đảng". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã góp phần tạo nên sợi dây kết nối thiêng liêng của hồn dân tộc, từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động, dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Tiết mục văn nghệ với chủ đề &quot;Lời ru mở đất&quot;. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục văn nghệ với chủ đề "Lời ru mở đất". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Qua đó, tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ; khơi gợi lý tưởng cách mạng. Đồng thời, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc; một niềm tin; một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai; khẳng định điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước và nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Khán giả dự Chương trình chính luận nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Khán giả dự Chương trình chính luận nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Người dân Thủ đô đến thưởng tthức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Người dân Thủ đô đến thưởng tthức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-to-lam-du-chuong-trinh-chinh-luan-nghe-thuat-duoi-co-vinh-quang-20250809212143100.htm
#Tổng Bí thư #Tô Lâm #chính luận nghệ thuật #Dưới cờ vinh quang #Cách mạng tháng Tám #Quốc khánh 2/9

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách với cán bộ, chiến sĩ

Tại Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục quan tâm đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, quan tâm đến hoàn cảnh, đời sống của từng cán bộ, chiến sĩ...

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), sáng 4/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

anh-chup-man-hinh-2025-08-04-luc-140236.png
Xem chi tiết

Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV

Dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Sáng 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương - chủ trì buổi gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin tới các đại biểu về dự kiến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Để văn kiện thực sự là ngọn đuốc soi đường

“ Mặc dù dự thảo các văn kiện đã được hoàn thiện thêm một bước, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường, là cẩm nang hành động cho toàn Đảng”, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Sáng 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện, Thường trực các Tiểu ban Kinh tế- Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV và Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới