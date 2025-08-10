Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình chính luận nghệ thuật ''Dưới cờ vinh quang'' tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Là một trong những hoạt động nghệ thuật trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chương trình được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình tại điểm cầu thành phố Huế. Dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Ngọ Môn, Đại nội Huế. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Cùng dự chương trình tại ba điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Được chỉ đạo nội dung bởi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện, “Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước; về “Bộ đội Cụ Hồ” - một hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình.

Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu đại diện ba miền của đất nước: Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình mang tới thông điệp kết nối như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới lá cờ Tổ quốc vinh quang.

Tiết mục nghệ "Việt Nam gấm hoa" mở màn cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tiết mục nghệ "Việt Nam gấm hoa" mở màn cho chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với các tiết mục là những ca khúc nổi tiếng kết hợp hát múa được dàn dựng công phu, xen kẽ hoạt cảnh, phóng sự linh kiện..., chương trình đã khắc họa và khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là hình ảnh trực tiếp một phiên đổi gác thực tế của những người lính tiêu binh danh dự tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian thiêng liêng không có âm thanh, âm nhạc, chỉ có bước chân của những người lính ở Lăng Bác. Phiên đổi gác đặc biệt này không chỉ là nghi thức thường nhật của đội tiêu binh danh dự, mà còn là khoảnh khắc hội tụ niềm tôn kính, lòng biết ơn của hàng triệu trái tim Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của người chiến sĩ đứng gác là một lời thề bất tử: canh giấc ngủ bình yên cho Người - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Sau khi màn đổi gác kết thúc là giai điệu cất lên của bài hát "Chúng con canh giấc ngủ cho Người", ca sĩ không hát trên sân khấu mà hát ngay phía trước cửa Lăng Bác Hồ.

Hoạt cảnh "Không khí cách mạng 19/8" tái hiện không khí giành chính quyền tại Hà Nội trong Cách mạng tháng Tám 1945. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chương trình sử dụng hiệu ứng Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu; kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại. Các ca khúc như: “Việt Nam gấm hoa”, “Lời ru mở đất”, “Dấu chân phía trước”, “Lá cờ Đảng”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Áo mùa đông”, “Đoàn Vệ quốc quân”, “Tự nguyện”, mashup “Tình ca - Tình em”... được làm mới, dàn dựng hiện đại, thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quân đội. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào, nhắc nhớ lại các giai đoạn lịch sử hào hùng và mốc son chói lọi trong hành trình giữ nước, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai...

Tiết mục văn nghệ "Lá cờ Đảng". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã góp phần tạo nên sợi dây kết nối thiêng liêng của hồn dân tộc, từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động, dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Tiết mục văn nghệ với chủ đề "Lời ru mở đất". Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Qua đó, tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ; khơi gợi lý tưởng cách mạng. Đồng thời, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc; một niềm tin; một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai; khẳng định điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước và nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Khán giả dự Chương trình chính luận nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Người dân Thủ đô đến thưởng tthức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN