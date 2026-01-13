Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm thanh thiếu niên dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy ở Hà Nội

2 nạn nhân bị một nhóm người đuổi theo, xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi ngã ra đường, nạn nhân bị chiếm đoạt chiếc xe máy.

Gia Đạt

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Gia B. (16 tuổi, trú Thanh Xuân) và Triệu Việt V. (15 tuổi, trú Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

613737038-1336839311823754-7830097007552962415-n.jpg
Nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/1/2026, anh Bùi Thế C. (SN 2000) và Nguyễn Văn D. (SN 2005) cư trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề điều khiển xe Honda Vision theo hướng cầu chui đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm phía bên nhà máy xe lửa.

Trên đường đi, C. và D. bị 1 nhóm đối tượng đuổi theo xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi đến đèn xanh đỏ đoạn ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, vì bị các đối tượng đánh ném chai bia nên cả 2 bị ngã xe. Sau đó nhóm đối tượng đã lấy xe máy của anh C. và D. vòng về hướng cầu chui.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Gia B và Triệu Việt V. , bắt giữ 5 đối tượng có liên quan, thu hồi tang vật phạm tội là xe máy và bình xịt hơi cay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#cướp xe máy #Hà Nội #bình xịt hơi cay #trộm cắp #băng nhóm

Bài liên quan

Xã hội

Tóm gọn kẻ cướp tài sản cụ bà ở Quảng Trị

Đang nằm ngủ trong nhà, cụ bà H.T.L (87 tuổi, Quảng Trị) bất ngờ bị kẻ lạ mặt bịt miệng khống chế, rồi lấy đi số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngày 12/1, thông tin từ Công an xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11/1, bà H.T.L (87 tuổi, thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị một người bịt miệng khống chế. Sau đó, người này lấy đi số tiền 1,5 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nghi phạm cướp giật tiệm vàng sau hơn 50 giờ truy xét

Phan Bảo Nhật, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (SN 1993, trú xã Nhân Cơ) – nghi phạm thực hiện vụ cướp giật một tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Nhân Cơ vào chiều 1/1.

Phan Bảo Nhật bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng dùng ô tô lừa chở người phụ nữ rồi cướp tài sản

Lợi dụng lòng tin của người đi đường, một đối tượng ở Thanh Hóa đã mời lên xe, sau đó đưa nạn nhân vào khu vực vắng người và cướp tiền, vàng.

Ngày 2/1, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Thanh Hóa chặn bắt một đối tượng điều khiển ô tô liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-534.92.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới