Bắt nhóm thanh thiếu niên dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy ở Hà Nội

2 nạn nhân bị một nhóm người đuổi theo, xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi ngã ra đường, nạn nhân bị chiếm đoạt chiếc xe máy.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Gia B. (16 tuổi, trú Thanh Xuân) và Triệu Việt V. (15 tuổi, trú Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 9/1/2026, anh Bùi Thế C. (SN 2000) và Nguyễn Văn D. (SN 2005) cư trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề điều khiển xe Honda Vision theo hướng cầu chui đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm phía bên nhà máy xe lửa.

Trên đường đi, C. và D. bị 1 nhóm đối tượng đuổi theo xịt hơi cay và dùng vỏ chai bia ném vào mặt. Khi đến đèn xanh đỏ đoạn ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm, vì bị các đối tượng đánh ném chai bia nên cả 2 bị ngã xe. Sau đó nhóm đối tượng đã lấy xe máy của anh C. và D. vòng về hướng cầu chui.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Gia B và Triệu Việt V. , bắt giữ 5 đối tượng có liên quan, thu hồi tang vật phạm tội là xe máy và bình xịt hơi cay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe