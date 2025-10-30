Hà Nội

Sống Khỏe

Thiếu vi chất gì khiến tóc yếu, dễ gãy rụng?

Khám phá các loại thực phẩm giàu sắt, kẽm, biotin, vitamin A, C, D và canxi để duy trì sức khỏe tóc, da và xương, ngăn ngừa da khô, tóc rụng...

Bình Nguyên

Da khô, tóc rụng có thể do thiếu các loại vitamin và khoáng chất như B (đặc biệt là B7 - biotin), A, C, D, E, cùng với các khoáng chất như sắt và kẽm. Việc thiếu hụt các chất này ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, sức khỏe da đầu, cũng như các chức năng khác của cơ thể.

Thiếu sắt

Sắt là một khoáng chất thiết yếu tạo nên hemoglobin, một loại protein trong tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy từ phổi đến các mô trong cơ thể, bao gồm cả tóc.

Cơ thể sẽ luôn ưu tiên các chức năng thiết yếu, chẳng hạn như thở, vận động cơ bắp hơn là tóc đang phát triển. Nếu lượng sắt dự trữ của cơ thể thấp, các cơ quan này sẽ được ưu tiên sắt trước khi đến với tóc, ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc.

Các nguồn thực phẩm chứa sắt bao gồm bánh mì tăng cường, ngũ cốc ăn sáng, đậu, đậu lăng, rau bina, thịt và hải sản.

1-7206.jpg
Thiếu sắt khiến tóc không phát triển và ngày một mỏng đi. Ảnh minh họa/Internet

Thiếu biotin

Biotin – một loại vitamin B tham gia vào quá trình sản xuất keratin (loại protein tạo nên tóc). Các nghiên cứu trên những người mắc các bệnh hiếm gặp về tóc, da đầu và những người bị thiếu hụt biotin cho thấy, việc bổ sung biotin giúp cải thiện chất lượng và sự phát triển của tóc. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu về lợi ích tiềm tàng của biotin trong các loại rụng tóc khác.

Nguồn thực phẩm chứa biotin bao gồm gan bò, trứng, cá hồi, thịt lợn và thịt bò, hạt hướng dương, khoai lang. Một chất bổ sung biotin có thể hữu ích nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Thiếu axit folic (folate) và vitamin B12

Folate và B12 là hai loại vitamin B có thể kết hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe nang tóc. Cả hai đều tham gia vào quá trình sản xuất axit nucleic, đóng vai trò trong quá trình xây dựng protein - rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc.

Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối, nhưng cảm giác mệt mỏi dai dẳng có thể là dấu hiệu thiếu sắt, vitamin B12 hoặc folate. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với quá trình sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nếu không có đủ oxy, dễ bị mệt mỏi mạn tính, chóng mặt và yếu cơ.

Những loại thực phẩm như thịt đỏ, đậu và thịt cừu là nguồn cung cấp sắt dồi dào, vitamin B12 có trong gia cầm, cá và các loại hạt, trong khi folate có trong rau lá xanh đậm, trái cây và hải sản...

Thiếu kẽm

Kẽm là một khoáng chất có vai trò trong hàng trăm chức năng của cơ thể. Một chức năng chính là giúp cơ thể chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác, bao gồm cả những chất hỗ trợ sức khỏe của tóc.

Thiếu kẽm có liên quan đến tình trạng hói đầu ở nam hoặc nữ (rụng tóc androgen). Nếu không có kẽm, rất nhiều chức năng của cơ thể không thể diễn ra, do đó bạn sẽ bị rụng tóc. Kẽm cũng đóng vai trò trong chức năng tuyến giáp. Nếu tuyến giáp không hoạt động tối ưu, bạn sẽ thấy tóc rụng hoặc mỏng đi.

Kẽm có trong hàu, thịt bò, gà tây, cua, tôm, ngũ cốc ăn sáng tăng cường, hạt bí ngô, pho mát và đậu lăng. Cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng kẽm từ các sản phẩm động vật dễ dàng hơn. Nếu bạn đang theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo bạn nhận đủ kẽm.

Ảnh minh họa/Internet

Ảnh minh họa/Internet

Thiếu vitamin D

Vitamin D là chất chống viêm và tăng cường miễn dịch. Đây là một chất dinh dưỡng mà tình trạng thiếu mạn tính có thể dẫn đến rụng tóc.

Vitamin D rất quan trọng trong việc hỗ trợ, nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh. Thiếu hụt có thể dẫn đến rụng tóc hoặc tóc mọc mỏng hơn.

Ngoài ánh sáng mặt trời, bạn có thể hấp thụ vitamin D từ thực phẩm. Thực phẩm giàu vitamin D bao gồm cá béo (như cá hồi, cá mòi…), nấm được xử lý bằng tia cực tím - UV (kiểm tra nhãn sản phẩm để biết điều này), sữa tăng cường, sữa thực vật và trứng…

Thiếu Vitamin C

Thiếu vitamin C có thể gây bệnh Scorbut. Đây không phải là nguyên nhân thường xuyên gây rụng tóc. Tuy nhiên, những người theo chế độ ăn hạn chế có nguy cơ loại bỏ các loại thực phẩm từ thực vật cung cấp vitamin C. Những người hút thuốc và những người mắc các bệnh kém hấp thu (như bệnh Crohn, Celiac) và một số bệnh ung thư cũng có thể có mức vitamin C thấp hơn.

Những thực phẩm cung cấp vitamin C dồi dào bao gồm trái cây họ cam quýt, cà chua, khoai tây, ớt chuông xanh và đỏ...

Thiếu Selen

Một nhiệm vụ của selen là đào thải các kim loại nặng và chống oxy hóa. Do đó, khi thiếu hụt chất này sẽ khiến tóc dễ bị tổn thương do bị các tác nhân bên ngoài môi trường tấn công. Mặt khác, theo các chuyên gia, thiếu selen có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến giáp gây suy giáp và rụng tóc.

Lưu ý: Khi bạn bị rụng nhiều tóc bất cứ vì nguyên nhân nào cũng cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán. Các chuyên gia sẽ kiểm tra để đưa ra kết luận người bệnh đang thiếu hụt vitamin nào. Từ đó, đưa ra tư vấn về chế độ ăn, viên uống hoặc các liệu pháp điều trị khác.

