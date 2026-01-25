Hà Nội

3 cách bổ sung mè đen giúp tóc chắc khỏe, hỗ trợ mọc tóc tự nhiên

Sống Khỏe

3 cách bổ sung mè đen giúp tóc chắc khỏe, hỗ trợ mọc tóc tự nhiên

Mè đen giàu vitamin E, kẽm, sắt và chất béo lành mạnh, giúp nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ giảm rụng và kích thích tóc mọc khỏe nếu dùng đúng cách.

Mè đen từ lâu đã quen thuộc trong bữa ăn của người châu Á và thường được nhắc đến với công dụng hỗ trợ tóc chắc khỏe, hạn chế rụng và giúp tóc đen hơn. Ảnh minh họa
Dưới góc nhìn khoa học, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy loại hạt này chứa các vi chất quan trọng đối với nang tóc như vitamin E, kẽm, sắt, biotin cùng axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, để mè đen phát huy hiệu quả hỗ trợ mọc tóc, việc sử dụng đúng cách đóng vai trò quan trọng. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia, mè đen sau khi rang chín nhẹ và xay nhuyễn sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn so với dùng hạt sống. Mè đen xay có thể ăn trực tiếp hoặc trộn cùng các món quen thuộc như sữa chua, cháo yến mạch, salad hay cơm nóng. Ảnh minh họa
Các khoáng chất trong mè đen, đặc biệt là kẽm và sắt, tham gia vào chu kỳ phát triển của tóc, hỗ trợ quá trình tái tạo nang tóc, nhất là ở những người bị rụng tóc liên quan đến thiếu hụt vi chất. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, sữa mè đen hoặc bột mè đen pha loãng cũng là cách bổ sung dưỡng chất được nhiều người lựa chọn. Thức uống này cung cấp nguồn chất béo lành mạnh và vitamin E, góp phần cải thiện lưu thông máu đến da đầu. Ảnh minh họa
Khi da đầu được nuôi dưỡng tốt, các nang tóc có điều kiện phát triển khỏe mạnh hơn, từ đó hỗ trợ tóc mọc dày và giảm gãy rụng. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy các axit béo không bão hòa có trong các loại hạt, bao gồm mè đen, có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe làn da, trong đó có da đầu. Ảnh minh họa
Thay vì sử dụng mè đen như một thực phẩm đơn lẻ, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp mè đen vào bữa ăn hằng ngày để bổ sung dưỡng chất đều đặn cho cơ thể. Mè đen có thể được thêm vào bánh, cơm nắm, món xào, cháo hoặc các món ngũ cốc, giúp đa dạng khẩu phần ăn. Ảnh minh họa
Sự phát triển của tóc không phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất mà liên quan đến tổng thể chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là protein, vitamin nhóm B và sắt. Khi mè đen được sử dụng cùng chế độ ăn cân bằng, hiệu quả hỗ trợ mọc tóc sẽ rõ rệt hơn. Ảnh minh họa
Dù mang lại nhiều lợi ích, mè đen cũng chỉ nên dùng với lượng vừa phải. Việc lạm dụng có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Trong trường hợp rụng tóc kéo dài, tóc thưa nhanh hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường khác, người dân nên thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, thay vì chỉ trông chờ vào một thực phẩm đơn thuần. Ảnh minh họa
