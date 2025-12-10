Hà Nội

Loạt cây thông 'cây nhà lá vườn' khiến netizen thích thú

Cộng đồng trẻ

Loạt cây thông 'cây nhà lá vườn' khiến netizen thích thú

Mùa Noel đang đến, bên cạnh những cây thông lấp lánh truyền thống, cộng đồng mạng đang xôn xao trước loạt cây thông độc đáo từ đồ ăn, vật dụng quen thuộc.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh một xu hướng trang trí độc đáo và vô cùng sáng tạo cho mùa Giáng sinh năm nay, đó là những cây thông"được tạo hình từ chính đồ ăn, vật dụng quen thuộc trong nhà.
Từ món gà luộc, rau xà lách cho đến những chiếc ghế nhựa, loạt ý tưởng "cây nhà lá vườn" này không chỉ độc đáo mà còn mang lại tiếng cười và sự ấm áp cho mùa lễ hội.
Nhiều người đã tận dụng kỹ năng nấu nướng và bày biện để biến tấu các món ăn thành hình dáng cây thông Noel đẹp mắt, khiến mâm cơm gia đình trở nên đặc biệt hơn.
ón gà luộc chặt miếng được xếp khéo léo thành hình chóp, điểm xuyết bằng một nhánh ngò rí (rau mùi) trên đỉnh. Đây quả là một biến tấu tinh tế và truyền thống cho bữa ăn ngày lễ.
Với những lát thịt tươi được cuộn và xếp chồng lên nhau trong nhà hàng lẩu, cây thông này tạo nên một điểm nhấn sang trọng và ấn tượng, như một "tháp" nguyên liệu hấp dẫn.
Được tạo nên từ rau xà lách cuộn tròn, trang trí bằng những quả cherry, việt quất và một ngôi sao cà rốt trên đỉnh. Món ăn này vừa tươi mát, vừa rực rỡ sắc màu Giáng Sinh.
Không chỉ dừng lại ở đồ ăn, sự sáng tạo còn lan sang những vật dụng hàng ngày, biến chúng thành cây thông Noel siêu "lầy" nhưng đầy ý nghĩa như cây thông từ những chiếc lồng bàn.
Một chồng ghế nhựa màu đỏ được xếp thành hình chóp, quấn thêm dây kim tuyến xanh và đặt ông già Noel ngồi chễm chệ trên đỉnh. Ý tưởng này vừa đơn giản, vừa hài hước, rất dễ áp dụng ở mọi gia đình hoặc quán cà phê dân giã.
Xếp từ các gói bánh snack, trang trí nơ đỏ và châu nhỏ. Đây là cây thông lý tưởng để trang trí trong các trường học, văn phòng hoặc góc giải trí tại gia, vừa đẹp mắt lại vừa có thể "hóa giải" ngay sau khi mùa lễ kết thúc.
Cây thông được làm từ những tấm vải hoặc bao tải sọc đặc trưng chẳng quá tốn kém nhưng có thể gây ấn tượng cho người đối diện ngay từ lần đầu tiên.
