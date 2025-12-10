Hà Nội

Du lịch nước ngoài, những sai lầm nhỏ có thể khiến du khách bị phạt nặng

Du lịch

Du lịch nước ngoài tưởng đơn giản nhưng nhiều hành vi nhỏ như bơi đêm, hút vape hay mang cát về nhà có thể khiến du khách bị phạt nặng, trục xuất.

Vân Giang (Tổng hợp)
Du lịch nước ngoài không chỉ là trải nghiệm khám phá, mà còn là bài học về cách tuân thủ luật pháp địa phương. Nhiều du khách tự tin rằng mình đã nắm rõ quy định, nhưng thực tế, một số hành vi tưởng chừng bình thường lại có thể dẫn đến tiền phạt khủng, thậm chí bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh. Ảnh Traveloka
Tại Tây Ban Nha, sự thoải mái trong kỳ nghỉ đôi khi trở thành “cạm bẫy” tài chính. Ở Benidorm, bơi trên biển từ nửa đêm đến 7h sáng bị cấm nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, với mức phạt có thể lên đến hơn 1.000 USD. Ngủ qua đêm trên bãi biển cũng bị xem là vi phạm trật tự công cộng, đặc biệt tại những địa điểm chịu áp lực du khách lớn. Không chỉ trên bãi biển, ngay tại các con phố vui chơi về đêm ở Seville, các nhóm du khách gây ồn ào cũng phải đối mặt với chế tài kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm bảo vệ đời sống cư dân. Ảnh Internet
Thái Lan áp dụng những quy định nghiêm khắc hơn, đặc biệt với thuốc lá điện tử. Một số du khách chỉ vì hút vape trong phòng riêng đã bị phạt, tịch thu thiết bị và thậm chí trục xuất. Chính phủ Thái Lan còn khuyến khích người dân tố giác hành vi vi phạm, với phần thưởng lên đến 60% số tiền phạt, khiến việc mang hoặc sử dụng vape trở nên vô cùng rủi ro. Ảnh Internet
Singapore cũng không khoan nhượng: sở hữu vape lần đầu đã đủ để bị phạt hàng trăm đô la Singapore; nếu sản phẩm chứa chất cấm, du khách còn có nguy cơ bị phạt tù đến nửa năm. Ảnh Internet
Ở Sardinia (Ý), việc mang cát từ bãi Spiaggia Rosa về làm “quà lưu niệm” có thể khiến du khách mất gần 4.000 USD. Cảnh sát địa phương từng thu giữ hàng chục kilogam cát mỗi mùa hè vì nhiều người coi đó là món quà cá nhân. Ảnh Gabbiano Azzurro Hotel &amp; Suites
Tại thị trấn Portofino, nổi tiếng với các điểm check-in trên mạng xã hội, hành vi đứng quá lâu tại các điểm này cũng bị phạt nhằm tránh tắc nghẽn giao thông. Ảnh The Times
Nhật Bản đang siết chặt quy định liên quan đến dịch vụ y tế. Một số du khách từng sử dụng dịch vụ y tế rồi rời đi mà không thanh toán, tạo áp lực lên hệ thống công. Chính phủ đã sửa luật, yêu cầu tất cả khách quốc tế phải có bảo hiểm du lịch trước khi nhập cảnh. Chỉ riêng tháng 9/2024, hàng chục người đã vi phạm, cảnh báo rằng việc nhập cảnh có thể trở nên chặt chẽ hơn. Ảnh Internet
Ở Bồ Đào Nha, bãi biển không phải nơi để tự do tiệc tùng. Ngay cả một chiếc loa Bluetooth nhỏ cũng đủ khiến du khách bị phạt vài trăm USD, còn các nhóm tổ chức tiệc lớn có thể chịu mức phạt lên đến hàng chục nghìn USD. Ảnh independent
Một lỗi phổ biến khác xuất hiện tại New Zealand, nơi du khách miễn visa vẫn cần NZeTA – giấy phép nhập cảnh điện tử. Nhiều người không biết đã bị từ chối lên máy bay vì chưa có mã này, thậm chí cả những chuyến quá cảnh. Ảnh Internet
Ngoài ra, các quốc gia như Maldives hay Dubai cũng có những quy định ít được biết nhưng thực thi nghiêm ngặt. Mang rượu vào Maldives bị cấm tuyệt đối, còn ở Dubai, nụ hôn nơi công cộng có thể khiến du khách bị bắt giữ. Ảnh eFly
