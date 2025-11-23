Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn bếp ba lò và tượng sư tử ẩn dưới làng cổ Behramkale

Kho tri thức

Bí ẩn bếp ba lò và tượng sư tử ẩn dưới làng cổ Behramkale

Một chiếc bếp ba lò 1.500 năm tuổi và một bức tượng sư tử có niên đại 2.200 năm bất ngờ được tìm thấy tại làng Behramkale ở Çanakkale.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại làng Behramkale thuộc quận Ayvacık của Çanakkale, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Khi tiến hành khai quật tại làng Behramkale thuộc quận Ayvacık của Çanakkale, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Giáo sư Tiến sĩ Nurettin Arslan thông báo rằng, một bức tượng sư tử được cho là có niên đại từ thời Hy Lạp cổ đại đã được khai quật. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Giáo sư Tiến sĩ Nurettin Arslan thông báo rằng, một bức tượng sư tử được cho là có niên đại từ thời Hy Lạp cổ đại đã được khai quật. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Nurettin Arslan ước tính bức tượng sư tử này có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên, cho thấy nó có lịch sử đã 2.200 năm. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Nurettin Arslan ước tính bức tượng sư tử này có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên, cho thấy nó có lịch sử đã 2.200 năm. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Không chỉ dừng tại đó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy đồng thời chiếc bếp ba lò có từ thời Byzantine. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Không chỉ dừng tại đó, nhóm chuyên gia còn tìm thấy đồng thời chiếc bếp ba lò có từ thời Byzantine. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Ước tính chiếc lò này có niên đại khoảng 1.500 năm tuổi, thuộc thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Ước tính chiếc lò này có niên đại khoảng 1.500 năm tuổi, thuộc thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Bếp Byzantine ba lò này từng được sử dụng làm bếp nấu ăn vào thời kỳ đó, trên đó có thể nấu tới ba nồi cùng lúc. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Bếp Byzantine ba lò này từng được sử dụng làm bếp nấu ăn vào thời kỳ đó, trên đó có thể nấu tới ba nồi cùng lúc. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Có thể thấy, bếp Byzantine ba lò này là một ví dụ rất thú vị sống động làm sáng tỏ cuộc sống hàng ngày của con người cổ xưa vào thời Byzantine. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Có thể thấy, bếp Byzantine ba lò này là một ví dụ rất thú vị sống động làm sáng tỏ cuộc sống hàng ngày của con người cổ xưa vào thời Byzantine. Ảnh: @Đại học Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ).
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Chiếc bếp ba lò #bức tượng #sư tử #ngôi làng #khu định cư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT