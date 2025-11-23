Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tượng gốm phụ nữ không đầu 6.600 năm tuổi gây chấn động giới khảo cổ

Kho tri thức

Tượng gốm phụ nữ không đầu 6.600 năm tuổi gây chấn động giới khảo cổ

Phát hiện mới về tượng gốm phụ nữ không đầu từ thời Đồ Đồng đang làm dậy sóng cộng đồng nghiên cứu, đặt ra nhiều câu hỏi chưa lời giải.

Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại Nghĩa trang gần thị trấn Suvorovo (Kozluca) ở thành phố Varna, một thành phố trên bờ biển Đen của Bulgaria, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Varna bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Trong quá trình khai quật khảo cổ học tại Nghĩa trang gần thị trấn Suvorovo (Kozluca) ở thành phố Varna, một thành phố trên bờ biển Đen của Bulgaria, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Varna bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là một bức tượng bằng gốm, mô phỏng hình dạng một người phụ nữ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đây là một bức tượng bằng gốm, mô phỏng hình dạng một người phụ nữ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Ước tính bức tượng này đã 6.600 năm tuổi, có niên đại thuộc Thời Đại Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Ước tính bức tượng này đã 6.600 năm tuổi, có niên đại thuộc Thời Đại Đồ Đồng. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Điều gây chú ý các chuyên gia đó là, bức tượng chỉ còn nguyên vẹn với phần cổ và ngực, còn phần đầu và phần thân dưới bị mất hoàn toàn. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Điều gây chú ý các chuyên gia đó là, bức tượng chỉ còn nguyên vẹn với phần cổ và ngực, còn phần đầu và phần thân dưới bị mất hoàn toàn. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Mảnh vỡ được tìm thấy của bức tượng cao khoảng 15 cm. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Mảnh vỡ được tìm thấy của bức tượng cao khoảng 15 cm. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Và toàn bộ bức tượng hoàn chỉnh ước tính cao khoảng 30 cm. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Và toàn bộ bức tượng hoàn chỉnh ước tính cao khoảng 30 cm. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Nhiều khả năng, bức tượng này có thể trông giống với những nhân vật được gọi là Nữ thần Mẹ trong huyền thoại bản địa của vùng. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Nhiều khả năng, bức tượng này có thể trông giống với những nhân vật được gọi là Nữ thần Mẹ trong huyền thoại bản địa của vùng. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Và bức tượng này thuộc về nền văn hóa Varna, nền văn hóa vốn nổi tiếng với những kho báu vàng lâu đời nhất trên thế giới. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Và bức tượng này thuộc về nền văn hóa Varna, nền văn hóa vốn nổi tiếng với những kho báu vàng lâu đời nhất trên thế giới. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Varna.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
#Bức tượng #phụ nữ #gốm #con người #khu định cư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT