Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lười hai ngón bơi cực giỏi, ngủ 15 giờ mỗi ngày

Giải mã

Lười hai ngón bơi cực giỏi, ngủ 15 giờ mỗi ngày

Sống trong những khu rừng ẩm rậm rạp Nam Mỹ, lười hai ngón (Choloepus didactylus) nổi tiếng với lối sống chậm rãi và tập tính kỳ lạ ít ai ngờ tới.

T.B (tổng hợp)
Chỉ có hai ngón ở chi trước. Điểm phân biệt rõ ràng giữa lười hai ngón và lười ba ngón chính là cấu trúc chi trước. Ảnh: Pinterest.
Chỉ có hai ngón ở chi trước. Điểm phân biệt rõ ràng giữa lười hai ngón và lười ba ngón chính là cấu trúc chi trước. Ảnh: Pinterest.
Chúng chậm nhưng khỏe. Lười hai ngón di chuyển rất chậm nhưng có lực tay khỏe bất ngờ, giúp bám chặt vào cành cây. Ảnh: Pinterest.
Chúng chậm nhưng khỏe. Lười hai ngón di chuyển rất chậm nhưng có lực tay khỏe bất ngờ, giúp bám chặt vào cành cây. Ảnh: Pinterest.
Ngủ tới 15 giờ mỗi ngày. Hầu hết thời gian trong ngày chúng treo mình trên cây để ngủ hoặc nghỉ ngơi. Ảnh: Pinterest.
Ngủ tới 15 giờ mỗi ngày. Hầu hết thời gian trong ngày chúng treo mình trên cây để ngủ hoặc nghỉ ngơi. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông có hệ sinh thái riêng. Lông lười hai ngón chứa tảo và côn trùng nhỏ, giúp chúng ngụy trang trong rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông có hệ sinh thái riêng. Lông lười hai ngón chứa tảo và côn trùng nhỏ, giúp chúng ngụy trang trong rừng rậm. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển giỏi dưới nước. Dù chậm trên cạn, lười lại bơi tốt và có thể nín thở tới 40 phút. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển giỏi dưới nước. Dù chậm trên cạn, lười lại bơi tốt và có thể nín thở tới 40 phút. Ảnh: Pinterest.
Tiêu hóa cực kỳ chậm. Chúng mất đến vài tuần để tiêu hóa hết một bữa ăn chỉ gồm lá cây. Ảnh: Pinterest.
Tiêu hóa cực kỳ chậm. Chúng mất đến vài tuần để tiêu hóa hết một bữa ăn chỉ gồm lá cây. Ảnh: Pinterest.
Sống đơn độc. Lười hai ngón không sống theo bầy đàn, mỗi cá thể chọn một vùng cây làm nơi sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Sống đơn độc. Lười hai ngón không sống theo bầy đàn, mỗi cá thể chọn một vùng cây làm nơi sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng âm thanh rền vang. Chúng phát ra tiếng kêu dài để tìm bạn tình và đánh dấu lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng âm thanh rền vang. Chúng phát ra tiếng kêu dài để tìm bạn tình và đánh dấu lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài vật hai ngón đặc biệt #Lối sống chậm rãi của lười hai ngón #Khả năng bơi và nín thở lâu #Hệ sinh thái lông chứa tảo #Chế độ sinh hoạt đơn độc #Tập tính sinh học kỳ lạ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT