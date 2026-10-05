[e-Magazine] Hoàng Phương Thảo: ‘Tôi cảm ơn khán giả đã góp ý về vai Châu’

Hoàng Phương Thảo bén duyên diễn xuất từ khi còn trẻ, từng góp mặt trong “Bộ tứ 10A8”, “Bi, đừng sợ!”. Sau quãng thời gian dài rời màn ảnh để du học, kinh doanh và chăm lo cuộc sống riêng, cô trở lại phim ảnh từ năm 2024. Nữ diễn viên xuất hiện trong “Mình yêu nhau bình yên thôi”, “Không thời gian”, ghi dấu với Lan “lươn” trong “Gió ngang khoảng trời xanh” và hiện hóa thân thành Châu trong “Mùa hè năm ấy”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hoàng Phương Thảo cho biết nhân vật mới có nhiều điểm khác biệt so với Lan. Cô cũng tiếp nhận những góp ý của khán giả về cách thoại để điều chỉnh cách thể hiện phù hợp hơn.

- Điều gì ở Châu trong “Mùa hè năm ấy” khiến chị muốn nhận vai?

- Châu trong kịch bản là một nhân vật khá thủ đoạn và gần như đứng ở phía đối lập với nữ chính Phương. Nếu bộ phim có thiện và ác thì Châu có thể được xem là một nhân vật phản diện.

Trước đây, tôi từng đóng Lan trong “Gió ngang khoảng trời xanh”. Đó là một vai ác khá ngô nghê, đáng ghét nhưng không phải là người quá thông minh. Còn Châu lại có một màu sắc khác, thủ đoạn và tính toán nhiều hơn.

Sau thành công của vai Lan, tôi cũng nghĩ có thể mình sẽ bị “đo ni đóng giày” với những vai ác nữ trong phim giờ vàng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy màu vai Châu vẫn còn nhiều điều để khai thác nên tôi quyết định nhận lời.

- Đứng từ góc nhìn của Châu, chị lý giải thế nào về những đối đầu của cô với Phương?

- Ban đầu, câu chuyện trong kịch bản là Châu và Tùng Jun đã có mối quan hệ từ trước. Vì vậy, những lần đối đầu giữa Châu và Phương ngoài công việc thực ra còn có thêm một chút màu sắc tình cảm. Tuy nhiên, về sau kịch bản có một số thay đổi nên nhân vật cũng thay đổi theo.

Nếu đứng từ góc độ của Châu, tôi nghĩ câu chuyện cũng phần nào phản ánh thực trạng “ma cũ bắt nạt ma mới” trong môi trường công sở. Ngoài ra, bộ phim còn đề cập đến câu chuyện về các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống.

Tôi nghĩ khi xem phim, nhiều khán giả có thể sẽ nhìn thấy một phần hoàn cảnh hoặc những câu chuyện quen thuộc trong đời sống thực tế.

- Chị và diễn viên Minh Thu đã phối hợp thế nào để những màn đối đầu giữa Châu và Phương trở nên thuyết phục?

- Tôi thực sự cảm nhận được sự chuyên nghiệp của Minh Thu trong quá trình làm việc, đặc biệt là khả năng học thoại rất nhanh, kể cả với những đoạn thoại khá dài.

Trước mỗi cảnh quay, tôi và Minh Thu thường trao đổi với nhau xem nên đẩy cao trào ở đoạn nào, hành động ở đâu và điểm dừng của cảnh sẽ như thế nào. Tất nhiên, mọi thứ đều được chúng tôi trao đổi thêm với đạo diễn và ê-kíp để có sự thống nhất.

Tôi cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Minh Thu nhưng quá trình phối hợp lại khá thuận lợi. Minh Thu là một người em rất hòa đồng, nhiều năng lượng và cũng đầu tư nghiêm túc cho nhân vật.

- Phân cảnh nào của Châu là thử thách lớn nhất với chị?

- Có một phân đoạn đối đầu với Minh Thu mà tôi đã phải quay đi quay lại khá nhiều lần vì lúc đó tôi chưa diễn ra được đúng quá trình tâm lý của nhân vật.

Tôi rất cảm ơn Minh Thu vì em đã kiên nhẫn với tôi trong những cảnh quay đó. Sự phối hợp của bạn diễn cũng giúp tôi có thêm thời gian để tìm được cách thể hiện phù hợp hơn.

Tất nhiên, những phân cảnh đó cụ thể như thế nào thì các bạn hãy chờ những tập tiếp theo. Hiện tại, tôi vẫn chưa thể tiết lộ nội dung phim.

- Sau Lan “lươn” trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, chị làm gì để Châu không lặp lại màu sắc của vai diễn trước?

- Với Lan, đây thực ra là một vai ác khá ngô nghê của một nhân viên ở vị trí thấp. Vì vậy, “quyền ác” của Lan sẽ ít hơn và sự mưu mô cũng không quá nhiều. Nhân vật này giống như một màu sắc để bộ phim thêm sinh động.

Tuy nhiên, Lan cũng là một vai rất đời. Sau bộ phim, có rất nhiều khán giả nói với tôi rằng: “Bạn này bên ngoài nhìn hiền khô, sao vào vai này vừa xấu vừa đáng ghét”.

Với Châu, bối cảnh của nhân vật là một quản lý cấp cao, có học thức, có vị trí và được giáo dục. Vì vậy, Châu chắc chắn không thể “ác, xấu” theo cách quá ngô nghê. Nhân vật này phải có sự mưu mô, thủ đoạn, thâm hiểm và tính toán nhiều hơn.

Tôi cũng không thể lúc nào cũng lườm nguýt, bĩu môi như Lan, hay thể hiện sự thảo mai, thớ lợ theo đúng màu sắc của Lan - một nhân viên sale.

Hai vai diễn thực sự có nhiều điểm khác nhau. Có thể khán giả đã quen với Lan - một nhân vật thoại ít, hành động nhiều - nên khi xem Châu với lượng thoại chuyên môn nhiều hơn và cách thể hiện thủ đoạn hơn, mọi người sẽ có sự so sánh về cách thoại của hai nhân vật.

Tôi cảm ơn những khán giả đã chân thành góp ý rằng phần thoại của Châu chưa thực sự tốt theo cảm nhận của họ. Tôi sẽ tiếp thu những ý kiến đó để điều chỉnh trạng thái của nhân vật, sao cho cách thể hiện phù hợp hơn với khán giả.

- Phản ứng nào của khán giả dành cho Châu đến thời điểm này khiến chị bất ngờ nhất?

- Thực ra, tôi không quá bất ngờ vì khi đã đóng một vai ác thì tôi nghĩ việc nhân vật bị ghét hoặc không được yêu thương là điều khá dễ hiểu.

Tôi chỉ hy vọng bên cạnh việc ghét Châu, khán giả vẫn sẽ yêu thương Hoàng Phương Thảo nhiều hơn một chút.

- Những trải nghiệm gần đây trên phim trường mang đến cho chị góc nhìn gì mới về nghề diễn?

- Tôi nghĩ guồng quay công việc của mình về cơ bản vẫn như vậy. Sau một thời gian làm việc, mọi người trong ê-kíp cũng gần như quen mặt và hiểu tính cách của nhau. Ê-kíp hiện tại cũng khá quen thuộc với tôi nên cảm giác nhiều hơn là sự thân thuộc, chứ chưa hẳn là một góc nhìn hoàn toàn mới.

- Qua mỗi vai diễn, điều gì khiến chị quan tâm nhiều hơn trong quá trình làm nghề?

- Với tôi, sức khỏe là điều tôi quan tâm nhiều hơn sau mỗi lần làm việc.

Thực ra, nghề diễn viên khá vất vả. Có những ngày chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng và làm việc đến 8-9 giờ tối, thậm chí có những hôm còn muộn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ người diễn viên luôn cần có một sức bền nhất định để có thể theo được công việc lâu dài.

Nếu mình không duy trì được sức khỏe thì mình cũng sẽ khó duy trì được trạng thái tốt cho công việc. Vì vậy, tôi ngày càng ý thức hơn về việc giữ sức khỏe và cân bằng công việc.

- Công việc kinh doanh ảnh hưởng thế nào đến cách chị lựa chọn vai diễn?

- Thực ra, công việc kinh doanh không ảnh hưởng đến cách tôi lựa chọn vai diễn. Với tôi, công việc diễn viên và công việc kinh doanh là hai phạm trù khá khác nhau.

Có một điểm khá thú vị là khách sạn xuất hiện trong “Mùa hè năm ấy” cũng chính là khách sạn mà tôi từng điều hành từ năm 2012. Vì vậy, tôi có một số hiểu biết nhất định về công việc và chuyên môn trong ngành khách sạn. Điều đó cũng giúp tôi có thêm thuận lợi khi thể hiện nhân vật trong phim.

- Ở giai đoạn hiện tại, điều gì có thể khiến chị từ chối một vai diễn dù nhân vật hấp dẫn?

- Đến thời điểm hiện tại, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ không cởi đồ vì vai diễn.

Đó là một giới hạn mà bản thân tôi đặt ra và đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua được. Tôi vốn là một người phụ nữ khá truyền thống. Ngoài công việc diễn viên, tôi còn làm kinh doanh nên tôi nghĩ mình vẫn cần có một giới hạn nhất định và giữ hình ảnh phù hợp với những tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra.

- Dự định trong tương lai của chị là gì?

- Tôi đang vận hành và sản xuất hai kênh nội dung xoay quanh những trải nghiệm về khách sạn, du lịch và nghỉ dưỡng 5 sao ở trong nước cũng như quốc tế.

Có lẽ qua những chia sẻ này, mọi người cũng phần nào hiểu vì sao tôi có những kiến thức và trải nghiệm nhất định về ngành khách sạn, du lịch. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội để được làm nghề, được thử sức với những vai diễn khác nhau và tiếp tục mang đến cho khán giả những màu sắc mới.

- Cảm ơn diễn viên Hoàng Phương Thảo đã chia sẻ!