Vì sao Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025?

Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 do vi phạm quy chế của đấu trường sắc đẹp này.

Sáng 3/10, tổ chức Miss Earth đưa ra thông báo cho biết Nathalie Briones, đại diện Chile, được bổ nhiệm giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Trước đó, vị trí này thuộc về người đẹp Việt Nam Trịnh Mỹ Anh.

Theo Miss Earth, Nathalie Briones sẽ tiếp nối thông điệp “Yêu thương trong hành động”, tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ nguồn nước và thúc đẩy những hành động thiết thực hướng tới môi trường bền vững. Tổ chức kỳ vọng người đẹp Chile tận dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa các sáng kiến bảo vệ nguồn nước.

Việc Nathalie Briones được trao danh hiệu đồng nghĩa Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 khi chưa hết nhiệm kỳ. Trên các nền tảng mạng xã hội, Miss Earth cũng đã hủy theo dõi đại diện Việt Nam.

Trịnh Mỹ Anh thời điểm đăng quang ngôi vị Miss Earth Water 2025. (Ảnh: FBNV)

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Trịnh Mỹ Anh giành ngôi vị Á hậu 1 trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.

Trước đó, việc Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 đã gây tranh luận do được cho là không phù hợp với quy định của Miss Earth. Theo quy định, các người đẹp đang giữ danh hiệu trong Top 4 không được tham gia một cuộc thi nhan sắc khác trong thời gian một năm nhiệm kỳ.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo 85-64-95 (cm), gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Người đẹp theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Tháng 6/2025, cô giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Để đến với Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh từng chủ động xin ban tổ chức được tham dự cuộc thi. Người đẹp khẳng định cô sẵn sàng cho hành trình mới, với dự án môi trường tập trung vào tái chế rác thải điện tử.

“Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn” - Trịnh Mỹ Anh chia sẻ.

Thời điểm giành ngôi vị Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh hiện nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Trên các diễn đàn, người đẹp Việt Nam được đánh giá có phần thể hiện thuyết phục, vẻ đẹp uyển chuyển, lôi cuốn.