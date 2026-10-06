[INFOGRAPHIC] 10 phim Việt đạt doanh thu cao nhất

“Trại buôn người” là cái tên mới gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ, bên cạnh những tác phẩm từng tạo dấu ấn tại phòng vé.
Diễn viên nhí Xu Tit dần chủ động hơn khi tiếp cận nhân vật và muốn thử sức với những tính cách mới trên màn ảnh.
Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.
Sau dấu ấn với Lan “lươn”, Hoàng Phương Thảo tiếp tục thử sức với một nhân vật nhiều toan tính trong “Mùa hè năm ấy”.
Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 do vi phạm quy chế của đấu trường sắc đẹp này.
Sau dấu ấn trong âm nhạc, rapper Pháo liên tiếp thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.
Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m53, LyLy vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện nhờ vóc dáng cân đối cùng gu thời trang nữ tính, ngọt ngào.
Sau bốn năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân có nhiều thay đổi trong hình ảnh và sự nghiệp.
Neyun đồng hành cùng Quỳnh Anh trong hành trình chinh phục vương miện. Trước đó, cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ với loạt ảnh bầu được đầu tư chỉn chu, khoe sắc vóc nổi bật dù bụng đã lớn rõ rệt.
Ngay sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh cho biết cô muốn trở về Hà Nội để ở bên người thân trong lúc gia đình có biến cố.
Danis Nguyễn gây chú ý qua hai dự án lớn trong năm 2026, đặc biệt vai phản diện Mao Đại trong 'Trại buôn người' nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng Giám đốc Thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông có khoảng 30 năm gắn bó ở đài.
Á hậu Lê Phương Khánh Như gây chú ý với bộ ảnh profile chính thức, đồng thời tích cực trau dồi kỹ năng và tham gia các hoạt động trước ngày tranh tài.
Khả Ngân lần đầu để lộ bụng bầu trong loạt ảnh đời thường, sau thời gian xác nhận chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh.
Gắn bó với công việc vốn có ít phụ nữ theo đuổi, Lê Thị Hà từng bước tạo dựng cơ sở điêu khắc gỗ và duy trì niềm say mê với nghề.
Ca sĩ Tuyết Nhung cùng Hamlet Trương dành gần một năm thực hiện “Nhớ một vì sao”, album gồm 9 sáng tác như món quà dành tặng cố ca sĩ Phi Nhung.
Từ công việc ổn định đến sàn diễn thời trang, Lê Hưng từng bước vượt qua giới hạn của bản thân, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm dấu ấn riêng.
"Concert Resonantia" và "70 năm - Những thanh âm ngân mãi" quy tụ dàn ca sĩ đình đám, được tổ chức để kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Bén duyên nghệ thuật từ nhỏ, Ya Ya Hân ngày càng tự tin trước ống kính và mong muốn tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vai diễn.
Từ những cảnh quay đêm đến các vai đòi hỏi tâm lý, Tuyết Nhung dần tích lũy kinh nghiệm, tự tin và trưởng thành hơn trước ống kính.