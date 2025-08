Tin giả, sai sự thật trên không gian mạng tác động xấu đến xã hội

Theo Báo Công Thương, tại Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), đã đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam. Ông nhận định, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, hiện đại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Ảnh Minh Sơn

Theo Cục trưởng A05, các hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật, truyền bá văn hóa không lành mạnh, lệch chuẩn trên không gian mạng đã tác động sâu sắc đến xã hội. Điển hình là một số người có ảnh hưởng trên mạng đã lợi dụng uy tín để quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Các đối tượng còn tạo lập hệ thống fanpage, tài khoản ẩn danh để đăng tin giật tít câu view, mua bán các trang, kênh, tạo nhóm vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các nhóm tin tặc luôn bám sát diễn biến, tình hình trong nước để linh hoạt điều chỉnh phương thức, thủ đoạn. Chúng triệt để lợi dụng các sự kiện, giai đoạn nhạy cảm về chính trị, kinh tế, xã hội (như sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính) để gia tăng hiệu quả tấn công. Chúng đã điều chỉnh chiến thuật, tăng cường tấn công nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, từ đó tạo bàn đạp tấn công mở rộng, xâm nhập.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 1.489 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1.500 kênh, hội nhóm quảng cáo, đánh bạc trực tuyến; hơn 1.500 kênh, hội nhóm liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa; và gần 200 kênh, hội nhóm có nội dung quảng cáo, mua bán chất gây nghiện cũng đã bị phát hiện.

Tại sự kiện, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cũng đã chia sẻ một số đề xuất nhằm đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu an toàn, vững mạnh để phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông khẳng định đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển đất nước.