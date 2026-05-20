Kho tri thức

8 chữ khắc trong bia mộ khiến các nhà khảo cổ phẫn nộ

Tên trộm táo bạo nhất đã khắc 8 chữ lên bia mộ, khiến các chuyên gia khảo cổ học vô cùng phẫn nộ.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Từ thời cổ đại, trộm mộ là một nghề cổ xưa và bí ẩn, gắn liền với tục lệ mai táng cầu kỳ. Vì vậy lăng mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử không thoát khỏi ánh mắt thèm muốn của những kẻ trộm mộ. Chúng không chỉ phá hoại cấu trúc lăng mộ mà còn cướp bóc những hiện vật quý giá, nhiều lần cản trở công tác nghiên cứu lịch sử của các nhà khảo cổ học.

Ảnh: @Sohu.

Ngày hôm đó, một người nông dân đang chăn bò trên núi Zudang ở Giang Ninh (Trung Quốc) thì bất ngờ xuất hiện một hang động bí ẩn. Vì tò mò, anh ta đi vào và tìm thấy một số cổ vật. Cha mẹ anh ta kinh ngạc và lập tức báo cáo với chính quyền địa phương. Sau đó, các chuyên gia khảo cổ học vội vã đến hiện trường. Sau khi phân tích sơ bộ cấu trúc lăng mộ, họ phỏng đoán đó là lăng mộ hoàng gia từ trước thời nhà Tống.

Điều khiến các nhà khảo cổ thất vọng là lăng mộ đã bị bọn trộm cướp phá nhiều lần; xung quanh mộ có nhiều lỗ hổng, lăng mộ bị hư hại nghiêm trọng và nhiều hiện vật quý giá bị mất.

Ảnh: @Sohu.

Tuy nhiên, khi công tác khai quật cứu hộ tiến hành, các chuyên gia vẫn phát hiện ra nhiều hiện vật không bị bọn trộm cướp đụng đến trong đống đổ nát. Qua nghiên cứu, họ đã xác nhận rằng lăng mộ thực sự là của Lý Biên, vị hoàng đế sáng lập triều đại Nam Đường.

Điều đáng phẫn nộ là 8 chữ Hán được khắc trên những viên gạch đá của bia mộ: "Các học giả nhà Yên và nhà Triệu đã đến đây viếng thăm".

Các chuyên gia tin rằng, đây là dấu vết do một nhóm trộm mộ gần đây để lại. Thái độ kiêu ngạo của chúng không chỉ coi thường phẩm giá của người nằm trong mộ mà còn trắng trợn khiêu khích các nhà khảo cổ học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Kho tri thức

Một nhát cuốc làm lộ mộ cổ, bên trong có 'quan tài rồng' gây kinh ngạc

Một chiếc quan tài hình rồng được khai quật ở Quảng Tây (Trung Quốc), khiến các nhà khảo cổ học vô cùng kinh ngạc.

Một người nông dân ở làng Guangyuan, Quảng Tây (Trung Quốc) làm việc trên cánh đồng, lúc vung cuốc vô tình va phải một vật cứng trên mặt đất, tạo ra tiếng vang chói tai. Ban đầu, người nông dân nghĩ rằng mình đã đào được một tảng đá lớn và định dọn nó đi để tiếp tục canh tác. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ một nhát cuốc đó lại dẫn đến một khám phá khảo cổ học quan trọng, đó không phải hòn đá bình thường, mà là một phiến đá cẩm thạch.

Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

Chiếc quan tài vàng hơn nghìn năm tuổi khiến giới khảo cổ đau đầu

Một chiếc quan tài bằng vàng đã được khai quật ở Thái Nguyên (Trung Quốc), nhưng nó vẫn chưa được mở ra. Các nhà khảo cổ đang lo sợ điều gì?

Các nhà khảo cổ học hiện đại thường dựa vào việc khai quật lăng mộ để khám phá những dấu vết của lịch sử. Theo đó, các đồ tùy táng là những manh mối quan trọng để nghiên cứu đời sống và nghi lễ cổ đại. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, Sơn Tây (Trung Quốc), một chiếc quan tài vàng được khai quật nhưng vẫn chưa được mở ra, ẩn chứa những bí mật không thể đụng tới.

Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

Khai quật mộ cổ Thiểm Tây, chuyên gia rùng mình vì cảnh tượng bên trong

Một ngôi mộ quý tộc thời Chiến Quốc ở Thiểm Tây (Trung Quốc) khiến giới khảo cổ sốc khi phát hiện hàng loạt hài cốt nghi là trộm mộ bị “bẫy cát” chôn vùi.

Tại Thiểm Tây (Trung Quốc), một vùng đất cổ xưa đã lặng lẽ hé lộ một phần lịch sử bị lãng quên từ lâu. Đó là một ngôi mộ cổ đã được phát hiện, với hài cốt nằm rải rác khắp căn phòng mộ, khiến các chuyên gia phải thốt lên: bọn trộm mộ đã bị bẫy.

Trở lại quá khứ, việc cướp mộ đã tồn tại từ thời cổ đại. Những người kiếm sống bằng nghề này gần như song hành cùng lịch sử. Tào Tháo, người sáng lập nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, đã huấn luyện một nhóm cướp mộ để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí quân sự, gọi họ là "Những kẻ cướp mộ".

