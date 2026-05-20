8 chữ khắc trong bia mộ khiến các nhà khảo cổ phẫn nộ

Từ thời cổ đại, trộm mộ là một nghề cổ xưa và bí ẩn, gắn liền với tục lệ mai táng cầu kỳ. Vì vậy lăng mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử không thoát khỏi ánh mắt thèm muốn của những kẻ trộm mộ. Chúng không chỉ phá hoại cấu trúc lăng mộ mà còn cướp bóc những hiện vật quý giá, nhiều lần cản trở công tác nghiên cứu lịch sử của các nhà khảo cổ học.

Ngày hôm đó, một người nông dân đang chăn bò trên núi Zudang ở Giang Ninh (Trung Quốc) thì bất ngờ xuất hiện một hang động bí ẩn. Vì tò mò, anh ta đi vào và tìm thấy một số cổ vật. Cha mẹ anh ta kinh ngạc và lập tức báo cáo với chính quyền địa phương. Sau đó, các chuyên gia khảo cổ học vội vã đến hiện trường. Sau khi phân tích sơ bộ cấu trúc lăng mộ, họ phỏng đoán đó là lăng mộ hoàng gia từ trước thời nhà Tống.

Điều khiến các nhà khảo cổ thất vọng là lăng mộ đã bị bọn trộm cướp phá nhiều lần; xung quanh mộ có nhiều lỗ hổng, lăng mộ bị hư hại nghiêm trọng và nhiều hiện vật quý giá bị mất.

Tuy nhiên, khi công tác khai quật cứu hộ tiến hành, các chuyên gia vẫn phát hiện ra nhiều hiện vật không bị bọn trộm cướp đụng đến trong đống đổ nát. Qua nghiên cứu, họ đã xác nhận rằng lăng mộ thực sự là của Lý Biên, vị hoàng đế sáng lập triều đại Nam Đường.

Điều đáng phẫn nộ là 8 chữ Hán được khắc trên những viên gạch đá của bia mộ: "Các học giả nhà Yên và nhà Triệu đã đến đây viếng thăm".

Các chuyên gia tin rằng, đây là dấu vết do một nhóm trộm mộ gần đây để lại. Thái độ kiêu ngạo của chúng không chỉ coi thường phẩm giá của người nằm trong mộ mà còn trắng trợn khiêu khích các nhà khảo cổ học.