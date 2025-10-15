Tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa tìm thấy thi thể của 2 bé gái trong vụ người đàn ông cùng 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy.

Chiều ngày 15/10, thông tin từ một lãnh đạo phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ người đàn ông cùng 2 con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy.

Trước đó, vào tối ngày 13/10, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dừng xe ôm 2 con nhỏ rồi mất tích. Tại hiện trường, phát hiện một xe máy và 2 chiếc cặp học sinh trên cầu. Nghi có người nhảy xuống sông Lam tự tử, người dân trình báo công an.

Hơn 40h, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái.

Danh tính các nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy, nước sông Lam dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Được biết, anh D. và chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai người con. Trước khi cùng hai con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. và vợ thường xuyên mâu thuẫn.

Hiện, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ thiên nguyện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người bố.

