Biển Cổ Thạch phủ rêu xanh, hút du khách săn khoảnh khắc hiếm

Du lịch

Chỉ kéo dài vài tuần mỗi năm, mùa rêu ở biển Cổ Thạch phủ xanh ghềnh đá, tạo khung cảnh hiếm gặp, hút du khách tìm về chiêm ngưỡng.

Nằm nép mình bên dải duyên hải Nam Trung Bộ, biển Cổ Thạch từ lâu đã được biết đến với vẻ đẹp hoang sơ, bình lặng. Nhưng phải đến mùa rêu, nơi đây mới thực sự trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên. Khi thủy triều thay đổi và thời tiết thuận lợi, lớp rêu xanh bắt đầu phủ kín các ghềnh đá ven biển, tạo nên khung cảnh vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
Mùa rêu thường xuất hiện vào khoảng tháng Chạp âm lịch và kéo dài chừng vài tuần, tùy theo con nước và thời tiết từng năm. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là lúc bình minh, khi thủy triều vừa rút, để lộ những mảng rêu còn đẫm nước. Dưới ánh nắng sớm, lớp rêu ánh lên sắc xanh óng mượt, mềm mại như nhung, trải dài theo bãi đá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.
Khu vực bãi đá Bà Khòm được xem là nơi rêu phát triển đẹp nhất. Những tảng đá lớn nhỏ, nhấp nhô đủ hình thù, được phủ lớp rêu xanh mướt khiến cảnh sắc nơi đây trở nên khác biệt so với bất kỳ bãi biển nào khác. Chính vẻ đẹp độc đáo ấy đã biến Cổ Thạch thành điểm đến quen thuộc của các nhiếp ảnh gia và du khách đam mê khám phá.
Điều khiến mùa rêu Cổ Thạch trở nên đặc biệt chính là sự ngắn ngủi. Không kéo dài quanh năm, lớp rêu chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định, rồi dần biến mất khi điều kiện tự nhiên thay đổi. Chính vì vậy, nhiều người ví mùa rêu như “món quà theo mùa” mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển này.
Theo người dân địa phương, để chiêm ngưỡng rêu đẹp nhất, du khách nên đến từ sáng sớm, khoảng 5–6 giờ. Khi đó, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng dịu nhẹ giúp lớp rêu hiện lên rõ nét nhất. Nếu đến muộn, rêu khô lại, mất đi độ mượt và sắc xanh đặc trưng.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, hiện tượng rêu xanh ở Cổ Thạch còn mang nét nguyên sơ hiếm có. Tất cả đều hình thành tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Những sợi rêu bám chắc vào đá, đung đưa theo sóng biển, tạo nên khung cảnh sống động, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời mắt.
Ngoài săn rêu, hành trình đến Cổ Thạch còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Bãi đá sỏi nhiều màu sắc hình thành từ quá trình bào mòn của sóng và hải lưu là điểm nhấn độc đáo, hiếm nơi nào có được. Những viên đá tròn nhẵn, đủ kích thước nằm san sát nhau, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa đẹp mắt.
Du khách cũng có thể ghé thăm làng chài ven biển, nơi nhịp sống vẫn còn chậm rãi và bình dị. Hải sản ở đây luôn tươi rói, vừa được đánh bắt trong ngày, từ mực, tôm đến các loại cá biển. Không cầu kỳ, chỉ cần chế biến đơn giản cũng đủ để giữ trọn vị ngọt của biển.
Không sôi động như những bãi biển du lịch nổi tiếng, Cổ Thạch giữ cho mình nét trầm lặng riêng. Nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút khó cưỡng, đặc biệt vào mùa rêu. Khi biển khoác lên mình màu xanh dịu mát, mọi thứ như chậm lại, đủ để người ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên.
Vân Giang/ Ảnh FB Hồng Tâm
