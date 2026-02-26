Chen chân mua vàng lấy vía, phố vàng Hà Tĩnh nhộn nhịp ngày Thần Tài

Từ sáng sớm mùng 10 tháng Giêng, phố vàng Hà Tĩnh ken đặc người mua, xếp hàng chờ “lấy lộc” ngày Thần Tài, gửi gắm hy vọng một năm mới phát tài, phát đạt.

Mùng 10 tháng Giêng âm lịch – ngày vía Thần Tài – không khí tại các tuyến phố kinh doanh vàng bạc ở Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các cửa hàng vàng trên những trục đường trung tâm để mua vàng cầu may, với mong muốn một năm mới hanh thông, tài lộc.

Ngay từ sáng sớm, tuyến đường tập trung nhiều tiệm vàng Nguyễn Công Trứ đã đông kín người.

Theo ghi nhận, từ khoảng 6h sáng, 'phố vàng' trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã đông khách. Dòng người xếp hàng chờ đến lượt giao dịch, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn khá trật tự. Lượng khách tăng mạnh vào khung giờ cao điểm buổi sáng và kéo dài đến gần trưa.

Nhiều người cho biết, dù giá vàng có biến động, họ vẫn giữ thói quen mua một chỉ hoặc nửa chỉ vàng trong ngày này như một cách “lấy lộc đầu năm”.

Các sản phẩm được ưa chuộng chủ yếu là nhẫn tròn trơn 0,5 chỉ đến 1 chỉ, vàng ép vỉ hình linh vật, đồng tiền tài lộc. Mức giá đa dạng, phù hợp với nhu cầu tích trữ nhỏ lẻ và mua lấy may đầu năm. Đại diện một số cửa hàng cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, đồng thời tăng cường nhân viên để phục vụ khách trong ngày cao điểm.

Các tiệm vàng tại Hà Tĩnh chuẩn bị từ rất sớm nhiều mẫu mã: vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng ép vỉ hình linh vật, đồng tiền tài lộc…

Nhiều khách mua hàng chia sẻ, dù giá vàng có biến động, việc mua một ít vàng trong ngày vía Thần Tài đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Với những người làm ăn, kinh doanh, đây được xem là hoạt động mang ý nghĩa tinh thần, cầu mong thuận lợi và phát đạt trong năm mới.

Niềm vui lấy được vía ngày Thần Tài.

Ngày vía Thần Tài không chỉ là dịp mua bán sôi động của thị trường vàng mà còn là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quen thuộc của người Việt mỗi dịp đầu xuân. Hình ảnh người dân kiên nhẫn chờ mua vàng trong không khí rộn ràng đầu năm đã góp phần tạo nên sắc màu đặc trưng cho phố vàng Hà Tĩnh mỗi độ tháng Giêng về.