Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang dao 'diễu hành' đêm mùng 1 Tết

Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, chạy xe tốc độ cao “diễu hành” qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, truy đuổi và chém người gây thương tích.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết) trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 17/2, Đ.V.N. (16 tuổi, trú quận Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên điều khiển 10 xe mô tô, trong đó nhiều xe tháo biển kiểm soát, tụ tập chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây náo loạn qua các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9...

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự rạng sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Khi đến đường Lý Thái Tông, N. phát cho các đối tượng trong nhóm 4 dao tự chế dài khoảng 1 mét, đồng thời chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng nếu xảy ra xung đột.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, các đối tượng quay xe truy đuổi và dùng dao tự chế chém anh H.N.Y. (20 tuổi), khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải.

Trong lúc tháo chạy, L.C.T. (18 tuổi) chở theo T.M.H. (18 tuổi) điều khiển xe mô tô tông vào một ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. bị gãy một phần xương quay và đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân.

Qua khám nghiệm hiện trường và truy xét, cơ quan điều tra thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q. (19 tuổi) và Đ.V.N. về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, H.K.Q. bị bắt tạm giam; Đ.V.N. do chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 25/2, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng khác (từ 19 đến 22 tuổi).

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử phạt 2 học sinh tăng ga qua chốt CSGT: