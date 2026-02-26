Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang dao 'diễu hành' đêm mùng 1 Tết

Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, chạy xe tốc độ cao “diễu hành” qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, truy đuổi và chém người gây thương tích.

Thanh Hà

Ngày 26/2, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết) trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h ngày 17/2, Đ.V.N. (16 tuổi, trú quận Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên điều khiển 10 xe mô tô, trong đó nhiều xe tháo biển kiểm soát, tụ tập chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây náo loạn qua các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9...

z7566566695071-05cff8635d6b649ed4b12f43299c2746.jpg
Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự rạng sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Khi đến đường Lý Thái Tông, N. phát cho các đối tượng trong nhóm 4 dao tự chế dài khoảng 1 mét, đồng thời chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng nếu xảy ra xung đột.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, các đối tượng quay xe truy đuổi và dùng dao tự chế chém anh H.N.Y. (20 tuổi), khiến nạn nhân bị đứt gân tay phải.

Trong lúc tháo chạy, L.C.T. (18 tuổi) chở theo T.M.H. (18 tuổi) điều khiển xe mô tô tông vào một ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả, T. bị gãy một phần xương quay và đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân.

Qua khám nghiệm hiện trường và truy xét, cơ quan điều tra thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q. (19 tuổi) và Đ.V.N. về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, H.K.Q. bị bắt tạm giam; Đ.V.N. do chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 25/2, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng khác (từ 19 đến 22 tuổi).

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử phạt 2 học sinh tăng ga qua chốt CSGT:

#thanh thiếu niên #mang dao #diễu hành #Đà Nẵng #truy đuổi #chém người

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm thanh niên mua bán hơn 8,4 tỷ email của người dùng toàn thế giới

Các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới; đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm L.V.D. (SN 2002, quê Thanh Hóa); D.D.D. (SN 2001, quê Gia Lai) và N.T.T. (SN 2000, ở TP Hà Nội) về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

capture.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe ở Lào Cai

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe...

Ngày 19/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

nhom-hoc-sinh-vi-pham-va-tang-vat-luc-luong-cong-an-tich-thu-1-xe-mo-to.jpg
Nhóm học sinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn hai nhóm thanh niên có biểu hiện xô xát, đánh nhau ở Thái Nguyên

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Vô Tranh vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên xô xát, gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm đường phố, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an xã Vô Tranh thành lập tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã.

z7429855315739-2a44b8098f9cb10136cf18e0f49283d6-1.jpg
Phương tiện và tang vật nhóm đối tượng sử dụng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.