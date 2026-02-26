Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Bắc Ninh tạm giữ người đàn ông đánh đập vợ con

Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Khánh Hoài

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi, ở cùng địa chỉ trên) có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

page.jpg
Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh. (Ảnh: CACC).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25/2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con”.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 22/2/2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).

Theo cơ quan Công an, Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ.

Hiện Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Công an Bắc Ninh #đánh đập vợ con #hành hạ vợ con

Bài liên quan

Xã hội

Dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe: Có thể đối mặt mức án 7 năm tù

Vụ việc chủ quán cơm niêu tại phường Vũng Tàu bị bắt khẩn cấp sau hành vi dùng xẻng và ghế đánh du khách vào mùng 5 Tết đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hành vi có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng

Chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, chủ quán cơm niêu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại là Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000). Cả ba cùng ngụ tại phường Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ ở tổ dân phố 2, phường Hồng Châu.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long (SN 1977), Dương Đức Việt (SN 2007) và Phạm Nam Khánh (SN 2010) về hành vi "Cướp tài sản" theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long và Dương Đức Việt; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh để phục vụ công tác điều tra.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an TP HCM thông tin vụ đối tượng đi siêu xe Bentley đuổi đánh người

Công an TPHCM đã thông tin về vụ nhóm đối tượng đuổi đánh người sau va chạm giao thông xảy ra tại trung tâm thành phố.

Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bến Thành đã xác định và tiến hành mời làm việc đối với những người liên quan đến vụ việc.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 10/2, ông Mã Thanh (SN 1977) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), xe của ông Thanh xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T. (SN 1992, tài xế xe công nghệ) cầm lái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới