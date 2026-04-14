Tìm thấy khoảng 100 quả trứng khủng long sau 72 triệu năm

Bảo tàng Khủng long Mèze (Pháp) thông báo đã tìm thấy 100 quả trứng khủng long hóa thạch khoảng 72 triệu năm tuổi. Một số quả còn gần như nguyên vẹn.

Ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy ở Mèze. Ảnh: Musée Parc dinosaures de Mèze.

Bảo tàng Khủng long Mèze ở tỉnh Hérault, Pháp cho biết đã phát hiện ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm tuổi tại địa điểm Mèze. Các chuyên gia nhận định đây là khu vực làm tổ của khủng long với mật độ dày đặc bất thường nên mới tìm được nhiều trứng hóa thạch như vậy.

Theo Bảo tàng Khủng long Mèze, việc tìm thấy 100 quả trứng khủng long hóa thạch là kết quả của nhiều tháng khai quật tỉ mỉ. Một số quả trứng khủng long được bảo quản rất tốt.

Đại diện của Bảo tàng Khủng long Mèze cho hay, địa điểm Mèze hiện được coi là mỏ trứng khủng long lớn nhất châu Âu và nằm trong số những khu vực có mỏ trứng hóa thạch lớn nhất thế giới, sánh ngang với các địa điểm ở Argentina, Trung Quốc và Mông Cổ.

Nhà địa chất học và cổ sinh vật học Alain Cabot đồng thời là chủ sở hữu Bảo tàng Khủng long Mèze cho hay ban đầu ông khảo sát các khu vực để tìm kiếm các mảnh vỏ trứng trên bề mặt trước khi cẩn thận đào sâu xuống dưới - một phương pháp đã dẫn đến việc phát hiện những quả trứng khủng long đầu tiên tại Mèze cách đây gần 28 năm.

“Hiện chúng tôi đã tìm thấy thêm 100 quả trứng khủng long hóa thạch", ông Cabot nói. Ông cho biết thêm rằng mật độ trứng khủng long tập trung dày đặc như vậy là cực kỳ hiếm bởi vì hầu hết các địa điểm chỉ tìm thấy số lượng trứng khá ít.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy những quả trứng hóa thạch này có niên đại khoảng 72 triệu năm và có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về hành vi sinh sản của khủng long, môi trường sống của chúng và các loài khủng long từng sinh sống trong khu vực này. Bảo tàng cho biết một số quả trứng vẫn giữ được cấu trúc bên trong nguyên vẹn, mang lại giá trị khoa học lớn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng môi trường cổ đại đã giúp bảo tồn các tổ trứng. Khu vực tìm thấy lượng lớn trứng khủng long hóa thạch từng là một vùng đồng bằng ngập lũ có nhiều sông, nơi khủng long có thể đã làm tổ trong những hố nông được bao phủ bởi thảm thực vật. Sau đó, những trận lũ lụt định kỳ đã nhanh chóng chôn vùi các tổ trứng dưới lớp trầm tích, "niêm phong" chúng trong hàng chục triệu năm.

Theo các chuyên gia, nhiều loài khủng long ăn cỏ khác nhau sống vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng từ 72 đến 70 triệu năm trước, bao gồm cả khủng long Titanosaur, có thể chính đã đẻ ra những quả trứng khủng long hóa thạch trên.

Kho tri thức

Hóa thạch 96 triệu tuổi hé lộ loài khủng long y hệt 'con cò khổng lồ'

Các nhà khoa học đã xác định được một loài khủng long mới nhờ hóa thạch khoảng 95 triệu tuổi. Loài này được mô tả giống như “một con cò khổng lồ”.

Tại một khu vực hẻo lánh và khô cằn thuộc sa mạc Sahara (Niger), các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của một loài Spinosaurus mới. Đây là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến và được đặt tên là Spinosaurus mirabilis. Ảnh: Artwork by Dani Navarro.
Trong đó, Spinosaurus có nghĩa là “thằn lằn gai”, mirabilis mang nghĩa “đáng kinh ngạc”, ám chỉ chiếc mào đặc biệt của nó. Ảnh: Paul Sereno.
Kho tri thức

Top sự thật cực khó tin về khủng long cổ dài nổi tiếng nhất hành tinh

Diplodocus là một trong những loài khủng long cổ dài nổi tiếng nhất, gây ấn tượng mạnh bởi kích thước khổng lồ và chiếc đuôi cực dài.

Sở hữu chiếc cổ và đuôi dài ấn tượng. Diplodocus có chiều dài cơ thể lên tới khoảng 24–27 mét, trong đó phần cổ và đuôi chiếm tỷ lệ rất lớn. Chiếc đuôi dài như roi da có thể giúp giữ thăng bằng khi di chuyển và thậm chí tạo ra âm thanh lớn nếu quật mạnh trong không khí. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu chiếc cổ và đuôi dài ấn tượng. Diplodocus có chiều dài cơ thể lên tới khoảng 24–27 mét, trong đó phần cổ và đuôi chiếm tỷ lệ rất lớn. Chiếc đuôi dài như roi da có thể giúp giữ thăng bằng khi di chuyển và thậm chí tạo ra âm thanh lớn nếu quật mạnh trong không khí. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa “xà kép”. Tên Diplodocus xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là “dầm kép” hay “xà đôi”, ám chỉ cấu trúc xương đặc biệt ở phần đuôi gồm các mỏm xương kép. Đặc điểm này giúp gia cố phần đuôi dài và là cơ sở để các nhà cổ sinh vật học phân biệt chúng với những loài sauropod khác. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi mang ý nghĩa “xà kép”. Tên Diplodocus xuất phát từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là “dầm kép” hay “xà đôi”, ám chỉ cấu trúc xương đặc biệt ở phần đuôi gồm các mỏm xương kép. Đặc điểm này giúp gia cố phần đuôi dài và là cơ sở để các nhà cổ sinh vật học phân biệt chúng với những loài sauropod khác. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Điểm tên loài khủng long mới được phát hiện gần đây

Nhờ phân tích các mẫu hóa thạch hàng triệu năm tuổi, các chuyên gia, nhà khoa học gần đây đã xác định được một số loài khủng long mới.

Vào tháng 6/2025, các nhà nghiên cứu thông báo xác định được một loài khủng long mới. Đó là loài Khankhuuluu mongoliensis, có nghĩa là “Hoàng tử Rồng của Mông Cổ”. Ảnh: Julius Csotonyi.
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, kết quả kiểm tra, phân tích những bộ xương có niên đại khoảng 86 triệu năm của nhóm nghiên cứu cho thấy loài khủng long Khankhuuluu mongoliensis có mối liên hệ chặt chẽ với tổ tiên của các loài khủng long bạo chúa. Thậm chí, chúng có thể là tổ tiên của loài này. Ảnh: Jared Voris.
