Tìm thấy khoảng 100 quả trứng khủng long sau 72 triệu năm

Bảo tàng Khủng long Mèze (Pháp) thông báo đã tìm thấy 100 quả trứng khủng long hóa thạch khoảng 72 triệu năm tuổi. Một số quả còn gần như nguyên vẹn.

Ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy ở Mèze. Ảnh: Musée Parc dinosaures de Mèze.

Bảo tàng Khủng long Mèze ở tỉnh Hérault, Pháp cho biết đã phát hiện ít nhất khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm tuổi tại địa điểm Mèze. Các chuyên gia nhận định đây là khu vực làm tổ của khủng long với mật độ dày đặc bất thường nên mới tìm được nhiều trứng hóa thạch như vậy.

Theo Bảo tàng Khủng long Mèze, việc tìm thấy 100 quả trứng khủng long hóa thạch là kết quả của nhiều tháng khai quật tỉ mỉ. Một số quả trứng khủng long được bảo quản rất tốt.

Đại diện của Bảo tàng Khủng long Mèze cho hay, địa điểm Mèze hiện được coi là mỏ trứng khủng long lớn nhất châu Âu và nằm trong số những khu vực có mỏ trứng hóa thạch lớn nhất thế giới, sánh ngang với các địa điểm ở Argentina, Trung Quốc và Mông Cổ.

Nhà địa chất học và cổ sinh vật học Alain Cabot đồng thời là chủ sở hữu Bảo tàng Khủng long Mèze cho hay ban đầu ông khảo sát các khu vực để tìm kiếm các mảnh vỏ trứng trên bề mặt trước khi cẩn thận đào sâu xuống dưới - một phương pháp đã dẫn đến việc phát hiện những quả trứng khủng long đầu tiên tại Mèze cách đây gần 28 năm.

“Hiện chúng tôi đã tìm thấy thêm 100 quả trứng khủng long hóa thạch", ông Cabot nói. Ông cho biết thêm rằng mật độ trứng khủng long tập trung dày đặc như vậy là cực kỳ hiếm bởi vì hầu hết các địa điểm chỉ tìm thấy số lượng trứng khá ít.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy những quả trứng hóa thạch này có niên đại khoảng 72 triệu năm và có thể cung cấp những hiểu biết quý giá về hành vi sinh sản của khủng long, môi trường sống của chúng và các loài khủng long từng sinh sống trong khu vực này. Bảo tàng cho biết một số quả trứng vẫn giữ được cấu trúc bên trong nguyên vẹn, mang lại giá trị khoa học lớn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng môi trường cổ đại đã giúp bảo tồn các tổ trứng. Khu vực tìm thấy lượng lớn trứng khủng long hóa thạch từng là một vùng đồng bằng ngập lũ có nhiều sông, nơi khủng long có thể đã làm tổ trong những hố nông được bao phủ bởi thảm thực vật. Sau đó, những trận lũ lụt định kỳ đã nhanh chóng chôn vùi các tổ trứng dưới lớp trầm tích, "niêm phong" chúng trong hàng chục triệu năm.

Theo các chuyên gia, nhiều loài khủng long ăn cỏ khác nhau sống vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng từ 72 đến 70 triệu năm trước, bao gồm cả khủng long Titanosaur, có thể chính đã đẻ ra những quả trứng khủng long hóa thạch trên.