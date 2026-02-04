Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 1 người chấn thương nặng ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 00h20' ngày 17/01/2025 tại Km 32+888 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thôn Tiên Trượng, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Để phục vụ quá trình điều tra, đề nghị ai là người chứng kiến, biết diễn biến hoặc có video clip về vụ tai nạn giao thông trên thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông (Qua Đội cảnh sát giao thông số 12, địa chỉ: thôn Xuân Hà, xã Xuân Mai, TP Hà Nội hoặc liên hệ với cán bộ thụ lý Đ/c Trần Văn Duẩn, số điện thoại 0889999383) để giải quyết vụ việc theo quy định.

