Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 1 người chấn thương nặng ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 00h20' ngày 17/01/2025 tại Km 32+888 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thôn Tiên Trượng, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

45.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Để phục vụ quá trình điều tra, đề nghị ai là người chứng kiến, biết diễn biến hoặc có video clip về vụ tai nạn giao thông trên thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông (Qua Đội cảnh sát giao thông số 12, địa chỉ: thôn Xuân Hà, xã Xuân Mai, TP Hà Nội hoặc liên hệ với cán bộ thụ lý Đ/c Trần Văn Duẩn, số điện thoại 0889999383) để giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tai nạn #Hà Nội #xe mô tô #chấn thương #cấp cứu #nhân chứng

Bài liên quan

Xã hội

Lái xe bán tải đánh chết người sau va chạm sẽ bị xử thế nào?

Mai Anh Nhật bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh chết người.

Trưa 30/1, Mai Anh Nhật, 43 tuổi, trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe bán tải chở con gái đi học di chuyển đến giao lộ ĐT825 –đường Ba Son Gò Mối (xã Hậu Nghĩa) thì dừng phương tiện chờ đèn đỏ.

Lúc này xe ô tô do ông N.V.H. (SN 1962, trú tại TP HCM) định vượt qua Nhật nên dẫn đến va chạm. Sau đó, Nhật lao vào tấn công ông H. vào vùng đầu và vùng hông khiến ông H. bất tỉnh. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, sau đó tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy va chạm với xe khách ở ngã tư Biển Hồ, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/1 tại ngã tư Biển Hồ, phường Thống Nhất , tỉnh Gia Lai.

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Biển Hồ (phường Thống Nhất) khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47F-007.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong thương tâm.

Khoảng 12h20 ngày 27/1, xe ô tô tải BKS: 36H - 053.77 do tài xế Ngô Anh T. (SN 1985, ở thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 547 (hướng từ xã Cổ Đạm về xã Đan Hải).

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới