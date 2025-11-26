Hà Nội

Hot girl TikTok Hà Môi khoe nhan sắc giữa mùa thay lá tại Hàn Quốc

Cộng đồng trẻ

Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp giữa khung cảnh Hàn Quốc vào mùa thay lá.

Thiên Anh

Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp giữa khung cảnh Hàn Quốc vào mùa thay lá. Nền trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc đỏ – vàng đặc trưng của cuối thu càng tôn lên vẻ đẹp nổi bật và phong cách thời trang tinh tế của cô.
Trong loạt ảnh được ghi lại, Hà Môi xuất hiện giữa những tán lá phong đỏ rực, khoe trọn nét đẹp nữ tính, thanh thoát. Cô chọn tông trang phục kem – trắng làm chủ đạo, tạo nên sự hài hòa với phông nền mùa thu.
Chiếc váy ngắn dáng xếp li kết hợp áo dài tay ôm sát giúp tôn vòng eo thon và đôi chân dài. Áo khoác lông tạo điểm nhấn sang trọng, mang đến cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh của xứ Hàn.
Ở những góc chụp gần, nhan sắc của Hà Môi càng nổi bật với làn da mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo và nụ cười nhẹ đầy cuốn hút.
Mái tóc dài màu nâu ánh đỏ mềm mại càng “ăn nhập” với sắc lá mùa thu, khiến tổng thể trở nên hài hòa và đầy chất thơ. Ánh nhìn tinh tế, thần thái tự tin càng khiến người xem khó rời khỏi từng khung hình.
Không chỉ xuất hiện giữa rừng phong, Hà Môi còn ghi lại khoảnh khắc dạo bước trên con đường vắng, những hàng cây trụi lá và bầu trời xám nhẹ tạo nên không khí đặc trưng của mùa cuối năm tại Hàn Quốc. Bộ outfit kết hợp boots cao cổ và túi ton-sur-ton càng làm tăng nét thời thượng và trẻ trung.
Ngoài ra, bức ảnh đứng trên ban công hướng ra hồ nước và rừng cây phía xa mang đến cảm giác dịu dàng, thơ mộng. Nhân vật khéo léo pose dáng, tôn lên gương mặt xinh xắn cùng thần thái sang trọng nhưng không kém phần gần gũi.
Loạt ảnh đã nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội, không chỉ bởi khung cảnh mùa thu đẹp mê mẩn mà còn nhờ visual nổi bật và gu thời trang tinh tế của Hà Môi.
Một lần nữa, Hà Môi cho thấy sức hút riêng biệt mỗi khi xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào.
