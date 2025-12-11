Hà Nội

Tiktoker Ngọc Kem giao diện ‘girl phố’ cực cháy

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Ngọc Kem giao diện ‘girl phố’ cực cháy

Thường xuất hiện với hình ảnh cô gái kẹo ngọt, dịu dàng, Ngọc Kem gây ấn tượng với giao diện 'girl phố' cá tính trong bộ ảnh gần đây.

Trầm Phương
Tiktoker Ngọc Kem (tên thật Trần Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1999, đến từ Bắc Ninh) luôn là cái tên thu hút sự chú ý không chỉ với khả năng livestream bán hàng đỉnh cao mà còn bởi gu thời trang ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Thường xuất hiện với hình ảnh khá nữ tính và "bánh bèo", cô nàng mới đây lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tung ra bộ ảnh mang đậm phong cách "girl phố" cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chụp bên cạnh một chiếc xe sang trọng màu trắng, Ngọc Kem xuất hiện với một diện mạo đầy cá tính, phá cách nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc áo khoác bomber form rộng, màu nâu đất thời thượng, kết hợp cùng áo croptop trắng bên trong khoe vòng eo thon gọn. Điểm nhấn là chân váy xếp ly ngắn cùng tông màu nâu, viền ren trắng tinh tế, tạo nên sự cân bằng giữa sự mạnh mẽ và nét nữ tính, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện phong cách "girl phố" sành điệu, Ngọc Kem chọn đôi bốt cao cổ, đế dày hầm hố màu nâu đen, cùng kính râm đen bản nhỏ thời thượng. Kiểu tóc dài, nhuộm màu nâu đỏ nổi bật cùng mái bằng càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo và "high fashion" cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Dù là tạo dáng bên ngoài xe với thần thái cool ngầu, hay thư giãn trong khoang nội thất sang trọng, Ngọc Kem luôn toát lên vẻ tự tin, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Từng theo học Đại học Công Đoàn (Hà Nội), tuy nhiên, Ngọc Kem đã rẽ hướng sang làm sáng tạo nội dung và đặc biệt là lĩnh vực livestream bán hàng. (Ảnh: IGNV)
Với khả năng chốt đơn "khủng", Ngọc Kem nhanh chóng khẳng định vị thế và kiếm được thu nhập lớn từ livestream. (Ảnh: IGNV)
Cô từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia chương trình KOC VIETNAM 2023 và tự lập kinh tế từ rất sớm, có thể tự mua bất động sản và lo cho em trai học Đại học. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ngọc Kem #Tiktoker #phong cách girl phố #thời trang #livestream

