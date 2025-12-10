TikToker Lê Huyền Diệu nỗ lực để ngày càng giống Rosé?

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Cái tên Lê Huyền Diệu liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng khi nhiều người nhận xét cô nàng sở hữu visual và phong cách khá giống Rosé (BLACKPINK).

Thiên Anh
Từ những video TikTok đầu tiên, Lê Huyền Diệu đã gây chú ý nhờ gương mặt nhẹ nhàng, mái tóc dài nữ tính và lối trang điểm mang hơi hướng “nàng thơ” tương tự thần tượng K-pop đình đám. Chính vì vậy, cộng đồng mạng nhiều lần gọi vui cô là “Rosé bản Việt”, thậm chí một số khoảnh khắc của cô khiến netizen phải “đứng hình vài giây” vì liên tưởng đến Rosé ngoài đời thật.
Không chỉ dừng lại ở những nét tương đồng ban đầu, theo thời gian, cư dân mạng nhận thấy Lê Huyền Diệu ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân theo hình mẫu Rosé.
Từ cách chọn trang phục, kiểu tóc cho đến phụ kiện, layout trang điểm, Huyền Diệu liên tục xuất hiện trong những tạo hình gợi nhớ mạnh mẽ đến giọng ca On The Ground.
Một số người xem nhận xét rằng mỗi khi Rosé có phong cách mới, Huyền Diệu cũng nhanh chóng đăng tải những bộ ảnh hoặc video mang tinh thần tương tự. Điều này khiến nhiều người tin rằng nữ TikToker đang nỗ lực “phấn đấu” để trở thành bản sao của thần tượng nhà YG.
Mặc dù được quan tâm, việc Huyền Diệu thường xuyên xuất hiện với phong cách giống Rosé cũng khiến cô đối mặt với không ít tranh cãi.
Một bộ phận fan của Rosé cho rằng việc bắt chước quá nhiều từ idol khiến hình ảnh của Huyền Diệu trở nên thiếu cá tính. Một số bình luận còn tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng cô nên xây dựng phong cách riêng thay vì cố gắng “copy”.
Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực Huyền Diệu, cho rằng việc học hỏi phong cách của thần tượng là điều bình thường trong cộng đồng người hâm mộ. Quan trọng là cô nàng vẫn thể hiện được sự yêu thích và năng lượng tích cực của mình.
Trước những ý kiến trái chiều, TikToker Lê Huyền Diệu cho biết cô hoàn toàn hiểu phản ứng của dư luận. Tuy nhiên, bản thân cô chỉ xem những lần diện phong cách giống Rosé là cách để “cheap moment” với idol – cụm từ thường được fan dùng để chỉ khoảnh khắc mong muốn giống hoặc kết nối hơn với người mình yêu mến.
Theo Huyền Diệu, cô không có ý định cạnh tranh hay “chiếm spotlight” từ Rosé. Việc học hỏi phong cách thời trang và thần thái từ idol đơn giản chỉ vì cô yêu thích và cảm thấy vui khi được thử sức với những hình ảnh mới.
Việc theo đuổi phong cách của idol là điều rất phổ biến trong giới trẻ, nhưng ranh giới giữa “inspired by” và “copy” lại khá mong manh. Trong trường hợp của Huyền Diệu, dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận cô nàng đã tạo được dấu ấn riêng trên TikTok nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách đồng nhất.
Thiên Anh
#Sự so sánh giữa Lê Huyền Diệu và Rosé #Ảnh hưởng của BLACKPINK trong cộng đồng mạng #Phong cách và visual của TikToker #Trào lưu bắt chước phong cách nổi tiếng #Nội dung về giới trẻ và mạng xã hội #Lê Huyền Diệu

