Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
TikToker CiiN xóa hình xăm hậu vướng lùm xùm với mẹ của ‘bạn trai tin đồn’

Cộng đồng trẻ

TikToker CiiN xóa hình xăm hậu vướng lùm xùm với mẹ của ‘bạn trai tin đồn’

Mới đây, netizen lan truyền loạt hình ảnh TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để tiến hành xóa hình xăm.

Thiên Anh
Ngày 9/12, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để tiến hành xóa hình xăm. Đây là lần đầu tiên nữ TikToker đình đám công khai quá trình xóa bỏ các hình xăm lớn trên cơ thể, bao gồm hình xăm trước ngực và mảng xăm khá lớn phía sau lưng.
Ngày 9/12, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) xuất hiện tại một cơ sở thẩm mỹ để tiến hành xóa hình xăm. Đây là lần đầu tiên nữ TikToker đình đám công khai quá trình xóa bỏ các hình xăm lớn trên cơ thể, bao gồm hình xăm trước ngực và mảng xăm khá lớn phía sau lưng.
Theo chia sẻ, vùng xăm sau lưng của CiiN có diện tích lớn, nên việc xóa xăm ít nhiều gây cảm giác châm chích và đau đớn. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đang thực sự hối hận về những quyết định xăm mình trước đây.
Theo chia sẻ, vùng xăm sau lưng của CiiN có diện tích lớn, nên việc xóa xăm ít nhiều gây cảm giác châm chích và đau đớn. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đang thực sự hối hận về những quyết định xăm mình trước đây.
Trong quá khứ, CiiN từng sở hữu nhiều hình xăm lớn trải dài từ cánh tay, bả vai đến vùng ngực, trở thành một phần đặc trưng trong phong cách cá tính của cô. Những bộ váy áo không tay hoặc cắt xẻ mà cô thường diện cũng giúp tôn lên các mảng xăm, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và có phần nổi loạn.
Trong quá khứ, CiiN từng sở hữu nhiều hình xăm lớn trải dài từ cánh tay, bả vai đến vùng ngực, trở thành một phần đặc trưng trong phong cách cá tính của cô. Những bộ váy áo không tay hoặc cắt xẻ mà cô thường diện cũng giúp tôn lên các mảng xăm, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và có phần nổi loạn.
Quyết định xóa xăm lần này thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là khi nó diễn ra vào thời điểm CiiN đang vướng vào lùm xùm liên quan đến rapper OgeNus – người được cho là “bạn trai tin đồn” của cô.
Quyết định xóa xăm lần này thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là khi nó diễn ra vào thời điểm CiiN đang vướng vào lùm xùm liên quan đến rapper OgeNus – người được cho là “bạn trai tin đồn” của cô.
Trước đó, ngày 14/11, OgeNus gây xôn xao khi đăng tải ảnh chụp chung với CiiN kèm lời chúc ngọt ngào: “Chúc mừng sinh nhật em bé của tổng”. Động thái tình cảm này lập tức khiến nghi vấn hẹn hò của cả hai được đẩy lên cao.
Trước đó, ngày 14/11, OgeNus gây xôn xao khi đăng tải ảnh chụp chung với CiiN kèm lời chúc ngọt ngào: “Chúc mừng sinh nhật em bé của tổng”. Động thái tình cảm này lập tức khiến nghi vấn hẹn hò của cả hai được đẩy lên cao.
Tuy nhiên, ngay sau bài đăng của con trai, mẹ OgeNus bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội, gây tranh cãi với quan điểm cho rằng bạn gái của rapper nên là người “mộc mạc”, “trong sạch”. Dù không nêu đích danh CiiN, công chúng đều cho rằng phát ngôn này đang ám chỉ nữ TikToker nổi tiếng. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng, thu hút hàng loạt bình luận trái chiều và gây không ít áp lực lên CiiN.
Tuy nhiên, ngay sau bài đăng của con trai, mẹ OgeNus bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội, gây tranh cãi với quan điểm cho rằng bạn gái của rapper nên là người “mộc mạc”, “trong sạch”. Dù không nêu đích danh CiiN, công chúng đều cho rằng phát ngôn này đang ám chỉ nữ TikToker nổi tiếng. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng, thu hút hàng loạt bình luận trái chiều và gây không ít áp lực lên CiiN.
Trong bối cảnh đó, việc CiiN quyết định xóa xăm khiến nhiều người liên tưởng đến việc thay đổi hình ảnh hoặc mong muốn hạn chế những ồn ào không đáng có. Sự trùng hợp về thời điểm càng khiến câu chuyện trở nên được quan tâm hơn.
Trong bối cảnh đó, việc CiiN quyết định xóa xăm khiến nhiều người liên tưởng đến việc thay đổi hình ảnh hoặc mong muốn hạn chế những ồn ào không đáng có. Sự trùng hợp về thời điểm càng khiến câu chuyện trở nên được quan tâm hơn.
Là một trong những TikToker hàng đầu Việt Nam với 16,6 triệu người theo dõi, CiiN – hay còn được biết đến với biệt danh “Lisa Việt Nam” – luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Sự nổi tiếng mang đến cho cô vô số cơ hội nhưng cũng kéo theo nhiều thị phi, khi bất kỳ động thái nào của cô đều được bàn luận rộng rãi.
Là một trong những TikToker hàng đầu Việt Nam với 16,6 triệu người theo dõi, CiiN – hay còn được biết đến với biệt danh “Lisa Việt Nam” – luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Sự nổi tiếng mang đến cho cô vô số cơ hội nhưng cũng kéo theo nhiều thị phi, khi bất kỳ động thái nào của cô đều được bàn luận rộng rãi.
CiiN sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng cùng khí chất hiện đại, thường được ví như idol K-pop. Trong các video TikTok, cô xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp với góc quay đẹp, ánh sáng chỉn chu, phong cách trang điểm thời thượng, từ đó tạo nên thương hiệu cá nhân mang đậm màu sắc Hàn Quốc. Vũ đạo tốt, thần thái cuốn hút và khả năng bắt trend nhanh chóng giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của giới sáng tạo nội dung.
CiiN sở hữu gương mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng cùng khí chất hiện đại, thường được ví như idol K-pop. Trong các video TikTok, cô xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp với góc quay đẹp, ánh sáng chỉn chu, phong cách trang điểm thời thượng, từ đó tạo nên thương hiệu cá nhân mang đậm màu sắc Hàn Quốc. Vũ đạo tốt, thần thái cuốn hút và khả năng bắt trend nhanh chóng giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của giới sáng tạo nội dung.
Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, CiiN còn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách, từ cá tính mạnh mẽ với hình xăm và trang phục xuyên thấu, đến nữ tính quyến rũ trong các bộ cánh gợi cảm. Việc xóa xăm lần này vì vậy cũng được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hình ảnh tương lai của cô.
Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, CiiN còn thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách, từ cá tính mạnh mẽ với hình xăm và trang phục xuyên thấu, đến nữ tính quyến rũ trong các bộ cánh gợi cảm. Việc xóa xăm lần này vì vậy cũng được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hình ảnh tương lai của cô.
Thiên Anh
#TikToker CiiN #xóa hình xăm #Vướng lùm xùm với mẹ bạn trai #Ảnh hưởng truyền thông #Hình ảnh thẩm mỹ #TikToker

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT