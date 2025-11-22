Hà Nội

Gương mặt trước khi đụng dao kéo của nữ TikToker nổi tiếng Ciin

Cộng đồng trẻ

Gương mặt trước khi đụng dao kéo của nữ TikToker nổi tiếng Ciin

Nữ TikToker Ciin thời gian gần đây tiếp tục trở thành đề tài được cộng đồng mạng quan tâm khi loạt ảnh quá khứ được lan truyền.

Dù Ciin chưa từng trực tiếp công bố hình ảnh trước khi thẩm mỹ, nhưng những bức ảnh được cho là chụp từ thời thiếu niên lại gây nhiều bàn luận trái chiều vì sự thay đổi rõ rệt.
Quan sát loạt ảnh cũ, Ciin có ngoại hình mang đậm vẻ ngây thơ, khuôn mặt tròn, đầy đặn, mang nét dễ thương đặc trưng của tuổi mới lớn.
Sống mũi thấp và mềm, chưa có đường nét sắc sảo như hình ảnh Ciin hiện tại.
Gương mặt Ciin trước khi 'dao kéo' giữ sự trẻ trung nhưng không có những nét sắc bén, góc cạnh hay phong cách trang điểm đậm – những yếu tố đã trở thành “thương hiệu” của Ciin sau khi hoạt động trên TikTok.
Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, trong loạt ảnh mới, người đẹp xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác.
Đôi mắt to tròn, rõ mí, trang điểm đậm phong cách idol.
Sống mũi cao, thon, tạo cấu trúc gương mặtLàn da trắng và phong cách thời trang táo bạo, đúng chất của một TikToker nổi tiếng trong giới dancer – fashion. sắc nét.
Sự thay đổi khá lớn giữa trước và sau khiến khán giả không khỏi bất ngờ, càng làm dấy lên nhiều bàn tán về hành trình thay đổi ngoại hình của Ciin.
Năm 2022, Ciin từng công khai chuyện sửa mũi với chi phí khoảng 150 triệu đồng - cao hơn gấp nhiều lần so với bình thường.
Lý giải về con số này, Ciin cho biết vì đây là lần thứ 2 cô sửa mũi đồng thời thực hiện thu gọn cánh mũi. Trong quá trình thực hiện sửa mũi lần 2, sụn mũi hiện tại của cô được lấy từ xương sườn.
#Hình ảnh trước dao kéo của nữ TikToker #Ciin Nữ TikToker nổi tiếng #Lan truyền ảnh quá khứ #Chủ đề chỉnh sửa sắc đẹp #Cộng đồng mạng quan tâm #TikToker

