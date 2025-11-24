Hà Nội

Tiktoker Ciin xuất hiện rạng rỡ chào sinh nhật tuổi 28 sau ồn ào tình cảm

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Ciin xuất hiện rạng rỡ chào sinh nhật tuổi 28 sau ồn ào tình cảm

Tiktoker Ciin (tên thật là Bùi Thảo Ly) vừa đón sinh nhật tuổi 28 của mình trong không khí ấm cúng và rạng rỡ, nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, tên tuổi nữ Tiktoker Ciin nhận về nhiều sự quan tâm sau khi bức ảnh cô nàng thân thiết cùng Ogenus bất ngờ bị nam rapper "trượt tay" công khai. (Ảnh: IGNV)
Mối quan hệ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, một phần khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên, trong khi một số khác tỏ ra thất vọng và có những bình luận tiêu cực. (Ảnh: IGNV)
Sau những ồn ào tình cảm, mới đây cô nàng chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp bên bánh kem, hoa và bong bóng, đánh dấu cột mốc tuổi mới trong bữa tiệc sinh nhật thân mật với sự trang trí tỉ mỉ. (Ảnh: IGNV)
Trong ảnh, Ciin diện trang phục màu trắng tinh khôi, với kiểu áo trễ vai khoe khéo bờ vai gợi cảm cùng mái tóc đen dài, làm nổi bật nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.(Ảnh: IGNV)
Không gian tiệc được trang trí chủ đạo bằng bong bóng màu tím, đen, và xanh dương pastel, cùng với bó hoa tươi rực rỡ. Bánh kem trắng đơn giản nhưng sang trọng cũng là điểm nhấn trong loạt ảnh. (Ảnh: IGNV)
Ciin thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc, từ dịu dàng cầm bánh kem, trầm tư bên ngọn nến, đến vui tươi tạo dáng bên bó hoa khổng lồ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, hình ảnh cô nàng tự tin khoe vẻ ngoài rạng rỡ cho thấy tinh thần lạc quan và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều bạn bè của cô nàng cũng như người hâm mộ đã để lại những lời chúc tuổi mới tốt đẹp nhất đến nữ Tiktoker. (Ảnh: IGNV)
Ciin là một trong những TikToker hàng đầu tại Việt Nam với hơn 16 triệu người theo dõi. Cô nàng bắt đầu được chú ý khi tham gia với vai trò vũ công giơ bảng đấu, ngoại hình của cô nàng được ví như Lisa phiên bản Việt. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm nỗ lực làm việc, Ciin hiện tại sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ như ô tô hạng sang có giá trị tiền tỷ.(Ảnh: IGNV)
#Ciin #sinh nhật #Tiktoker #Tiktoker Ciin kỷ niệm tuổi 28 #ciin ogenus #ciin bùi thảo ly

