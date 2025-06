Tiêu huỷ gần 2.000 thú bông Baby Three chứa chất độc hại

Công an Quảng Ninh vừa tiêu huỷ gần 2.000 thú bông mang nhãn Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa formaldehyde vượt mức cho phép, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiêu hủy 1.914 con thú bông Baby Three không rõ nguồn gốc.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km201+600 QL18, đoạn qua xã Yên Than (H.Tiên Yên), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe tải biển kiểm soát 29K-163.08 do tài xế Hoàng Văn Lương (34 tuổi, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Gần 2.000 “Baby Three” bị thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 27 thùng carton chứa tổng cộng 1.914 con gấu bông Baby Three, bao bì in chữ nước ngoài. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Cơ quan công an xác định chủ lô hàng là Hoàng Thành Công (35 tuổi, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Qua giám định, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa hàm lượng formaldehyde vượt ngưỡng an toàn, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là trẻ em - đối tượng yêu thích loại đồ chơi này.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với chủ hàng Hoàng Thành Công về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ gần 2.000 sản phẩm vi phạm.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm (Ảnh Công an Quảng Ninh).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhận định, formaldehyde độc hại, dễ tan trong nước nên có thể ngấm vào da, dễ bay hơi trong không khí nguy cơ ảnh hưởng đến hệ hô hấp khi hít phải.

Formaldehyde gây độc cấp tính khi tiếp xúc. Ở nồng độ thấp gây kích ứng niêm mạc mắt, mũi, họng, gây đỏ mắt, chảy nước mắt, hắt hơi, ho. Ở nồng độ cao, có thể gây buồn nôn, khó thở, thậm chí ngạt thở.

Các nhóm dễ bị ảnh hưởng là trẻ em, người già, những người bị hen suyễn và gặp các rắc rối về đường hô hấp.

Trẻ em, với làn da nhạy cảm và thói quen ngậm đồ chơi bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể dẫn đến dị ứng da, tổn thương hô hấp, hoặc rối loạn tiêu hóa.

Đáng lo ngại, việc nhận biết sản phẩm chứa formaldehyde bằng cảm quan rất khó, do mùi hăng dễ bị lấn át bởi các hóa chất khác như hồ vải hay thuốc nhuộm. Chỉ có kiểm tra bằng dung dịch chuyên dụng mới xác định được chính xác.

Thông tư 21 của Bộ Công Thương quy định nghiêm ngặt về hàm lượng formaldehyde trong dệt may: không quá 30mg/kg cho sản phẩm dành cho trẻ dưới 36 tháng, 75mg/kg cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da, 300mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc da.